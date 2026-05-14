Sacudón en Francia: Camavinga y Kolo Muani no fueron convocados al Mundial

El DT Didier Deschamps oficializó la lista de 26 jugadores de la Selección de Francia para el Mundial 2026 y dejó afuera Eduardo Camavinga y Randal Kolo Muani

SaEl entrenador Didier Deschamps oficializó la lista de 26 jugadores de la selección de Francia para el Mundial 2026 y dejó dos ausencias que generaron sorpresa: Eduardo Camavinga y Randal Kolo Muani . El entrenador francés explicó que ambos quedaron fuera por su irregular rendimiento y por los problemas físicos que atravesaron durante la última temporada.

Camavinga, mediocampista del Real Madrid, tuvo escasa continuidad y sufrió varias lesiones y Deschamps señaló que el volante “sale de una temporada difícil en la que ha jugado menos y ha tenido lesiones”, aunque destacó que su juventud le permitirá volver a tener oportunidades en el seleccionado.

Por otro lado, Kolo Muani, delantero del Tottenham Hotspur, tampoco logró consolidarse y quedó fuera de la convocatoria. Otra baja importante es la de Hugo Ekitiké, quien sufrió una rotura del tendón de Aquiles en abril y no llegará a tiempo al torneo.

En cambio, la lista estará encabezada por Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, principales figuras de un plantel que vuelve a ubicarse entre los máximos candidatos al título. El Mundial 2026, que comenzará el 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá, será la última competencia de Deschamps al frente de Francia.