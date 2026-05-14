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Real Madrid venció a Oviedo en el inicio de la fecha 37 de la Liga española

Real Madrid se impuso por 2 a 0 a Real Oviedo en el estadio Santiago Bernabéu por la fecha 37 de La Liga de España

14 de mayo 2026 · 19:30hs
Real Madrid venció a Oviedo en el inicio de la fecha 37 de la Liga española

Real Madrid se impuso por 2 a 0 al Real Oviedo en el estadio Santiago Bernabéu, por la fecha 37 de La Liga de España. El delantero Gonzalo García abrió el marcador a los 43 minutos del primer tiempo, mientras que el mediocampista Jude Bellingham marcó cuando iban 34 del complemento.

El triunfo mantiene a un Real Madrid que está cerrando su segunda temporada consecutiva sin títulos como escolta del torneo, con 80 puntos, mientras que la visita ya estaba condenada al descenso y permanece en el último lugar de la tabla, del que matemáticamente ya no puede salir, con 29 unidades.

En el resto de los partidos del día, la Real Sociedad igualó 1-1 ante el Girona, que pudo alejarse a un punto de la zona roja, y un empate por el mismo resultado entre el Rayo Vallecano y el Valencia mantiene a ambos en la medianía de la tabla, en el décimo y undécimo lugar respectivamente, con chances de jugar copas europeas pero sin todavía haberse salvado del descenso.

El mediocampista argentino Franco Mastantuono tuvo la primera llegada del partido, en el quinto minuto, al recibir un centro atrás y definir de primera, al primer palo, aunque el guardameta Aarón Escandell detuvo el tiro.

A los 20 minutos, el carrilero Trent Alexander-Arnold sacó un remate potente desde unos metros del borde del área, que pasó cerca del ángulo derecho de Escandell.

Cuando iban 32 minutos, un nuevo ataque del Real Madrid por el costado izquierdo terminó en un disparo desde adentro del área del atacante Brahim Díaz, que desvió su tiro por encima del travesaño.

La visita tuvo su primer acercamiento al arco rival a los 37 minutos, con un remate desde el área chica del mediocampista Nacho Vidal que no tuvo dirección y salió alto. En 43 minutos del primer tiempo, tras una presión alta en campo rival, el delantero García pudo controlar sobre el lado izquierdo del área y abrir el pie derecho para sacar un remate colocado que se convirtió en el 1-0.

Mastantuono volvió a rematar a los cuatro minutos del complemento, al recibir un tiro libre jugado en corto de Alexander-Arnold y entrar al área por el costado derecho, aunque su tiro de zurda se fue abriendo y terminó yéndose ancho.

Nacho Vidal tuvo una nueva llegada de riesgo a los 17 minutos de la segunda mitad, al recibir un pase filtrado que lo hizo encarar al arquero Thibaut Courtois, pero su derechazo cruzado y rasante se fue apenas desviado por el segundo poste.

En 34 minutos del complemento, Bellingham combinó con el delantero Kylian Mbappé, se adentró en el área rival y remató con la pierna zurda: un tiro bajo y potente que entró por el caño derecho de Escandell y sentenció el 2-0 final.

El resumen de Real Madrid y Oviedo

Embed - BELLINGHAM CERRÓ LA VICTORIA DEL REAL CON UN GOLAZO EN EL BERNABÉU | R. Madrid 2-0 Oviedo | RESUMEN

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