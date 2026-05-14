Mientras caen los homicidios, los suicidios concentran casi la mitad de las muertes violentas en Santa Fe

El fiscal regional Jorge Nessier presentó el Informe de Gestión 2025 y advirtió que los suicidios son la principal muerte violenta en la región.

El fiscal regional Jorge Nessier presentó el Informe de Gestión 2025 en Coronda y advirtió que los suicidios representan una emergencia sanitaria en la región.

El fiscal regional Jorge Nessier presentó este miércoles en Coronda el Informe de Gestión 2025 de la Fiscalía Regional 1 y encendió las alarmas sobre una problemática que, según advirtió, permanece invisibilizada: los suicidios se consolidaron como la principal causa de muertes violentas en la región, por encima de los homicidios y los siniestros viales.

Los datos son contundentes. De las 264 muertes violentas registradas durante 2025 en los departamentos La Capital, San Jerónimo, San Justo, Garay, San Javier, Las Colonias y San Martín , 126 corresponden a suicidios (47,7%) . Le siguen los homicidios culposos en siniestros viales con 77 casos (29,1%) y los homicidios dolosos con 61 casos (23,1%) .

Baja en homicidios, pero alerta por suicidios

En diálogo con LT10, Nessier destacó que la región atraviesa una tendencia positiva en materia de homicidios dolosos. "En los últimos dos años hubo una bajante muy importante. Estamos con una tasa que el año pasado estuvo en un 5,8%, mientras que este 2026 tuvo cerca de un 8%. Pero nos distancia de lo que fueron los años anteriores", señaló el fiscal, relativizando el incremento puntual al compararlo con los registros históricos de la región.

Nessier.jpg

Sin embargo, esa mejora contrasta con la persistencia de los suicidios como principal causa de mortalidad violenta, una situación que Nessier no dudó en calificar como emergencia sanitaria.

LEER MÁS: Santa Fe registró 448 suicidios en 2025: representan casi la mitad de las muertes violentas

"No con un fin morboso"

Consultado sobre la decisión de hacer públicos estos datos, el fiscal explicó que la transparencia informativa es una herramienta recomendada por los organismos internacionales de salud, aun cuando existe lo que denominó un "efecto contagio" asociado a la difusión de este tipo de información.

"Hay un efecto contagio ante la información. Pero los organismos internacionales de salud vienen aconsejando transparentar públicamente estas situaciones, no con una finalidad morbosa sino con un objetivo que permita instrumentar políticas de Estado ante una especie de emergencia sanitaria", afirmó.

Un problema que se replica en toda la provincia

La situación no es exclusiva de la región capitalina. A nivel provincial, durante 2025 se registraron 964 muertes violentas, de las cuales 448 corresponden a suicidios (46,5%), superando ampliamente los 210 homicidios dolosos (21,8%) y las 306 muertes en siniestros viales (31,7%). Los datos fueron presentados el 10 de abril por la titular del MPA, María Cecilia Vranicich, en el informe anual de gestión del organismo.