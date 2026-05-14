El partido entre Unión e Independiente tendría fecha definida

Unión e Independiente se enfrentarán por los 16avos de la Copa Argentina en el Coloso Marcelo Bielsa y ya estaría confirmada la fecha del partido

El partido entre Unión e Independiente por Copa Argentina se jugaría el jueves 21 en el Coloso Marcelo Bielsa.

Con la eliminación de Unión en el Torneo Apertura se aceleraron las negociaciones para definir el día en el que se jugará el partido entre el Tate e Independiente por los 16avos de la Copa Argentina.

Y este jueves, de acuerdo a la información brindada por Radio Gol 96.7, ya estaría definida la fecha en la que se disputará el encuentro en el Coloso Marcelo Bielsa.

En un primer momento se manejaron tres fechas tentativas, que iban desde el sábado 23, al miércoles 27 y hasta se mencionaba la chance del domingo 24 de mayo.

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Sin embargo, Independiente pidió jugar cuanto antes dado que el Rojo había quedado eliminado en octavos de final el domingo pasado cuando cayó ante Rosario Central.

De allí la necesidad de jugar cuanto antes el partido y por ese motivo, la organización de la Copa Argentina habría dado el ok y el choque entre Unión e Independiente se jugaría el jueves 21 de mayo en horario a confirmar.