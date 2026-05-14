Yerba "adulterada": una mujer intentó ingresar casi un kilo de marihuana a la cárcel de Las Flores

Los procedimientos se realizaron durante el horario de visitas en la Unidad Nº 2 de la capital provincial. Una mujer intentó ingresar casi un kilo de marihuana mezclada con yerba, mientras que otra ocultaba cocaína en el ruedo de su pantalón.

Controles carcelarios. Detectaron marihuana y cocaína ocultas entre pertenencias de visitantes a la cárcel de Las Flores.

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, informó que personal del Servicio Penitenciario Provincial llevó adelante un nuevo procedimiento de control en la cárcel de Las Flores , en la capital provincial, donde se detectó marihuana y cocaína ocultas entre pertenencias destinadas a internos .

El operativo se desarrolló este martes durante los controles habituales de requisa que se realizan sobre visitantes y elementos ingresados al establecimiento penitenciario. En ese contexto, agentes del sector de requisa inspeccionaron las pertenencias de una mujer identificada como Brisa D. M., quien se disponía a visitar a un interno alojado en el pabellón Nº 6 de la Subunidad 2.

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Un paquete de yerba mate

Durante la revisión de un paquete de yerba mate, el personal penitenciario advirtió un fuerte olor compatible con marihuana. De inmediato se activó el protocolo correspondiente y se dio intervención a la Sección Canes de la unidad.

En el lugar trabajaron los perros “Bolt” y “Blade”, especialmente entrenados para la detección de estupefacientes, que realizaron una marcación positiva sobre el paquete inspeccionado y confirmaron la presunción inicial de los agentes.

Posteriormente, efectivos de la Subcomisaría 17ª llevaron adelante las actuaciones de rigor, procediendo a la aprehensión de la visitante y al secuestro del material hallado: marihuana mezclada con yerba mate, dentro de un paquete que totalizaba 900 gramos.

Como parte de los protocolos preventivos y de seguridad interna, también se realizó una inspección integral en la celda del interno vinculado y en sectores aledaños, con resultado negativo.

Cocaína el ruedo del pantalón

En otro procedimiento realizado durante la misma jornada, agentes penitenciarios detectaron un bulto sospechoso en otra visitante, identificada como Morena A. G., al pasar por el escáner de control. Durante la requisa manual, el personal encontró oculto en el ruedo del pantalón un paquete con 14,7 gramos de cocaína.

Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad remarcaron que este tipo de procedimientos son resultado de los controles permanentes y del fortalecimiento de las medidas de seguridad implementadas en las unidades penitenciarias de la provincia para evitar el ingreso de drogas y otros elementos prohibidos.