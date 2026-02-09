Más conectividad internacional: Rosario tendrá una frecuencia diaria de vuelos a San Pablo

La ruta internacional operada por Latam aumentará sus frecuencias de manera progresiva: en julio sumará seis vuelos semanales y luego alcanzará el servicio diario.

El Aeropuerto Internacional de Rosario (ROS) ampliará de manera escalonada la frecuencia de los vuelos comerciales que lo conectan con San Pablo, Brasil , uno de los principales hubs aéreos de la región. La ruta, que actualmente cuenta con cuatro vuelos semanales , pasará a tener seis frecuencias por semana a partir de julio y alcanzará la conexión diaria desde septiembre .

La medida fue anunciada por el Gobierno de Santa Fe , que destacó el crecimiento sostenido de la terminal rosarina desde su reapertura. El servicio es operado por Latam Airlines y une Rosario con el Aeropuerto Internacional de Guarulhos , uno de los principales puntos de conexión aérea de Sudamérica.

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, aseguró que el objetivo es “transformar la conectividad de Rosario para consolidarla como el gran hub logístico del Centro y Litoral”. En ese sentido, remarcó que el aumento de vuelos permite mejorar la vinculación del centro del país con el mundo, con impacto directo en el turismo, el empleo y las exportaciones.

Analizan construir un tercer carril en la autopista entre Santa Fe y el aeropuerto de Sauce Viejo

“Más vuelos significan más desarrollo y una Rosario plenamente integrada a los mercados globales”, sostuvo el funcionario.

Obras e inversión histórica

La ampliación de frecuencias se apoya en las obras de modernización realizadas durante 2025 en el aeropuerto rosarino. Entre los trabajos se destacan la repavimentación completa de la pista de 3.000 metros, la ampliación de la terminal flexible, que ahora cuenta con más de 10.500 metros cuadrados, dos mangas, escaleras mecánicas y un sector internacional completamente renovado.

Además, se ejecutó el ensanche de la avenida Jorge Newbery y se instaló un sistema de balizamiento LED de última generación, que permite avanzar en la Categoría III, habilitando aterrizajes y despegues seguros incluso con visibilidad casi nula.

Todas estas tareas se desarrollaron entre el 20 de septiembre y fines de diciembre y demandaron una inversión de 150 millones de dólares, financiada en su totalidad con recursos provinciales.

Enero récord y más destinos

Tras la reapertura, el aeropuerto registró un enero histórico, con más de 71 mil pasajeros, que se conectaron con 12 destinos nacionales e internacionales.

La secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado, precisó que actualmente el ROS opera más de 70 frecuencias semanales, con cuatro compañías aéreas: Gol, Latam, Aerolíneas Argentinas y Copa Airlines. En total, se realizan más de 50 operaciones semanales internacionales hacia destinos como Río de Janeiro, Maceió, Cabo Frío, Florianópolis, San Pablo, Panamá y Lima, además de cinco destinos nacionales: Aeroparque, Ezeiza, Iguazú, Bariloche y Mar del Plata.

Alvarado subrayó que muchos de estos destinos funcionan como centros de conexión, lo que permite a los pasajeros continuar viaje hacia Sudamérica, Centroamérica, el Caribe, Norteamérica e incluso Europa, ampliando de forma significativa la conectividad internacional desde Rosario.