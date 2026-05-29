Borelli por UNO 106.3: "Hay que confiar en la sabiduría de Scaloni para este Mundial"

El exdefensor Jorge Borelli, que jugó el Mundial de 1994, recordó la fortaleza de aquel equipo, elogió a Alfio Basile y bancó este proyecto con Lionel Scaloni

A días del inicio del Mundial, Jorge Borelli volvió a viajar en el tiempo. Integrante de la Selección Argentina que disputó el Mundial de 1994 bajo la conducción de Alfio Basile, repasó experiencias, emociones y una herida que, más de tres décadas después, sigue abierta: la salida de Diego Maradona en plena competencia.

En una extensa charla con Dial Deportivo por UNO 106.3, Borelli aseguró que formar parte de una Copa del Mundo representa el sueño máximo para cualquier futbolista. " Es algo soñado por todo jugador que empieza a jugar . Uno va avanzando en su carrera y el objetivo final siempre es llegar a un Mundial", expresó.

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Al recordar aquella Selección conducida por el Coco Basile, el exzaguero salió al cruce de una idea que se instaló con el paso de los años sobre el trabajo del entrenador. "El Coco era un fenómeno. Tenía un conocimiento increíble de los jugadores y del fútbol. Porque por ahí se veía que comíamos un asado y se decía que no trabajábamos, pero se trabajaba muchísimo. Se lo respetaba un montón. Para mí fue uno de los mejores técnicos que tuve en mi carrera", remarcó.

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"Estábamos para grandes cosas"

Aunque no fue titular en la Copa del Mundo, Borelli convivió diariamente con un plantel que muchos consideran uno de los mejores equipos argentinos de los últimos tiempos. Al analizar aquel seleccionado, no dudó en señalar que las expectativas eran enormes. "El equipo estaba muy bien en todas las líneas. No solamente por los nombres, sino por el rendimiento. El grupo estaba convencido y había una sociedad dentro de la cancha que funcionaba muy bien", recordó. Y agregó: "Uno nunca sabe si va a salir campeón, porque el fútbol tiene muchas cosas, pero la sensación era que estábamos para grandes cosas".

El dolor por Maradona

Uno de los momentos más impactantes de la entrevista llegó cuando relató cómo vivió desde adentro el escándalo que terminó con la exclusión de Diego Maradona del torneo. Borelli compartía habitación con el capitán argentino durante el Mundial y fue testigo directo del sufrimiento que atravesó el Diez. "Lo vi llorar muchísimo. Sufrió como pocas veces vi sufrir a una persona", contó.

Además, dejó una reflexión contundente sobre aquel episodio. "Estoy convencido de que Diego no sabía que estaba tomando algo que le podía dar positivo. Si lo hubiera sabido, no habría sufrido de la manera que sufrió después", afirmó.

Cómo era convivir con Diego

Más allá del golpe deportivo, Borelli también compartió una faceta íntima de Maradona que pocos conocieron. "Cuando me dijeron que iba a compartir habitación con Diego pensé que iba a ser algo imposible por la figura que representaba. Pero a los dos minutos parecía que éramos compañeros de toda la vida. Te hacía sentir igual que él. Como compañero y como capitán fue extraordinario", reveló.

Confianza plena en Scaloni

Consultado sobre la actual Selección Argentina y la lista de convocados para la próxima Copa del Mundo, el exdefensor prefirió respaldar las decisiones del cuerpo técnico. "Antes del Mundial pasado muchos dudábamos de algunos jugadores y también de Scaloni. Después salimos campeones. Por eso hay que confiar en la sabiduría del cuerpo técnico", sostuvo.

Si bien reconoció que algunos futbolistas que atraviesan buenos momentos podrían haber tenido una oportunidad, consideró que las convocatorias responden a un seguimiento que se realiza durante todo el proceso.

Entre el recuerdo y la ilusión

Actualmente alejado de la actividad profesional tras sus pasos como ayudante de campo por distintos clubes, entre ellos Colón y Alianza Lima de Perú, Borelli espera nuevos desafíos laborales mientras disfruta de la familia. Aunque reconoce que todavía no percibe una gran efervescencia mundialista, sabe que la pasión aparecerá cuando la pelota empiece a rodar. "En el 94 pasó algo parecido. Los que le daban color al Mundial eran los argentinos. Ojalá vuelva a pasar lo mismo y la gente acompañe otra vez a la Selección", concluyó.

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