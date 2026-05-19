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"Es solo la punta del iceberg": advierten que la masacre de fauna en el norte santafesino expone una red de caza ilegal de escala nacional

Carina Righi, coordinadora de prevención contra el tráfico de vida silvestre de WCS Argentina, analizó en UNO Santa Fe la matanza de animales en el norte santafesino y advirtió que responde a un modus operandi del crimen organizado con características recurrentes en todo el país.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

19 de mayo 2026 · 20:29hs
Modus operandi del crimen organizado: La masacre de más de 300 animales en el norte santafesino

Modus operandi del crimen organizado: La masacre de más de 300 animales en el norte santafesino, según Carina Righi de WCS Argentina, evidencia una cadena criminal que utiliza a lugareños y se repite a nivel nacional, afectando especies amenazadas.

La masacre de más de 300 animales en la zona de esteros de Intiyaco, en la Cuña Boscosa del departamento Vera, no es un hecho aislado. Así lo advirtió Carina Righi, coordinadora de prevención contra el tráfico de vida silvestre de WCS Argentina (Wildlife Conservation Society), organización internacional sin fines de lucro, quien analizó el caso en diálogo con UNO Santa Fe y alertó sobre la dimensión real de estas prácticas.

"Muchas veces imaginamos que ante un hecho así, que sale a la luz, hay muchos más que no se conocen. Y por lo general es una mínima parte lo que vemos de lo que está sucediendo", advirtió la especialista.

Según explicó Righi, el impacto de este tipo de prácticas sobre la biodiversidad es devastador, especialmente sobre las especies amenazadas o en estado de conservación crítico. "Si tomamos esto a la escala que debe tener, tanto a nivel local, provincial o nacional, el impacto en las poblaciones, sobre todo en aquellas especies catalogadas como amenazadas o en riesgo, obviamente que este tipo de prácticas amenazan contra las especies. Hay muchas especies en nuestro país que están diezmadas por estas prácticas de caza furtiva o de comercio ilegal", remarcó.

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Un modus operandi del crimen organizado

Para Righi, el caso del norte santafesino responde a las características propias del crimen organizado. "Evidentemente es un modus operandi de estas organizaciones criminales. Para traer extranjeros, que se trasladen a un cierto lugar y cacen ilícitamente, tiene que haber una organización previa. Más de una persona, la logística para traer extranjeros. Esas condiciones te dan una cadena criminal", explicó la especialista. En ese marco, señaló que los organizadores suelen reclutar lugareños que conocen el terreno: "En esos lugares remotos, toman personas de la zona que conocen los lugares. Es una actividad común".

Denuncian la caza ilegal de más de 300 animales, incluyendo aves protegidas, en el norte de Santa Fe.
Denuncian la caza ilegal de más de 300 animales, incluyendo aves protegidas, en el norte de Santa Fe.

Denuncian la caza ilegal de más de 300 animales, incluyendo aves protegidas, en el norte de Santa Fe.

La experta también subrayó que este ilícito se repite en todo el país. "Este patrón se repite. Hay casos emblemáticos en otras provincias que tienen estos comercios ilícitos: no están inscriptos, no tienen la documentación que deben poseer, no respetan el cupo de animales o especies a cazar. Este ilícito de traer extranjeros a cazar a nuestro país es común", señaló.

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Las consecuencias sobre el ecosistema

Desde el punto de vista ecológico, la especialista fue contundente sobre el daño causado. "Cuando ocurren este tipo de extracciones tan extremas hacia una población, la diezmamos. Con una acción sin control y sin regulación, no podemos medir el impacto. Pero ante semejante cacería, las especies no podrán autorregularse", advirtió Righi. La experta detalló que las consecuencias se extienden a todo el ecosistema: "Estás perdiendo piezas claves biológicas. Estás desequilibrando un sistema en especies que son autóctonas. Si están ahí cumplen una función. Y si están en su ambiente natural, cualquier alteración va a generar problemas".

Además, señaló que el impacto no se limita a lo ambiental. "Desde el punto de vista de la comunidad, también es terrible. Estamos permitiendo actividades ilícitas que involucran extranjeros y otros delitos, como el uso de armas con rara procedencia y habilitaciones dudosas. Son cosas que pueden poner en riesgo la seguridad humana también", remarcó.

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La investigación y el llamado a reforzar controles

Righi valoró la respuesta de la provincia de Santa Fe ante el caso y reclamó que la investigación no se detenga. "Me parece muy valioso que todo siga en investigación, porque muchas veces parecen casos aislados y no lo son. Es un formato recurrente, no solo en Santa Fe sino en otras provincias también", afirmó. La ambientalista también reclamó mayor fiscalización sobre la actividad cinegética legal: "Debería haber mayor control en la inscripción de esta actividad. Ser más estrictos con las condiciones. Porque puede ser un recurso importante para la provincia, pero hay que tratar que se cumplan. Y que esta actividad que es legal no permita la ilegal".

Finalmente, Righi dejó un mensaje de valorización del patrimonio natural santafesino: "Santa Fe es una provincia hermosísima con mucha biodiversidad, tiene un enorme ecosistema y cantidad de especies. Es una de sus mayores riquezas desde el punto de vista del turismo de la conservación, y no de la extracción".

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