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Secuestraron a un camionero mientras dormía y le robaron el camión entre Santa Fe y Córdoba

El chofer fue capturado por delincuentes en la zona de Armstrong y liberado horas más tarde en Bell Ville. La Policía recuperó el acoplado con la carga de cítricos abandonado a la vera de la ruta.

29 de mayo 2026 · 17:11hs
El acoplado de gran tamaño que ya fue encontrado abandonado en la ruta.

El acoplado de gran tamaño que ya fue encontrado abandonado en la ruta.

Un nuevo episodio de inseguridad sacudió los corredores viales que conectan Santa Fe con Córdoba. Un camionero entrerriano de 47 años fue secuestrado por delincuentes mientras descansaba en un sector cercano a Armstrong y permaneció cautivo durante varias horas antes de ser liberado en territorio cordobés.

Según publica La Capital, el hecho ocurrió mientras el chofer dormía dentro de su unidad. Según relató posteriormente a la Policía, dos hombres lo sorprendieron y lo obligaron a abandonar el vehículo, para luego trasladarlo por distintos caminos hasta la localidad de Bell Ville.

Allí, los delincuentes concretaron el robo del camión y del acoplado que transportaba una carga de cítricos proveniente de Entre Ríos. La víctima recuperó la libertad recién durante la mañana del miércoles, cuando fue abandonada sobre la ruta provincial 3.

Hallaron el acoplado con la carga intacta

Horas después de ser liberado, y mientras era asistido por efectivos policiales para realizar los trámites correspondientes, el camionero logró reconocer el acoplado robado.

El hallazgo se produjo a la altura del kilómetro 502 de la ruta nacional 9, en cercanías de Bell Ville. El semirremolque, un Cormetal, estaba abandonado al costado del camino y aún conservaba la carga de cítricos.

Tras el aviso, personal policial secuestró el rodado y dio intervención a la Justicia para avanzar con la investigación del caso. El conductor sería oriundo de la ciudad entrerriana de Federación.

Un antecedente reciente en la región

El episodio guarda similitudes con otro robo ocurrido hace poco más de un mes en la misma región. En aquella oportunidad, un camionero fue asaltado cerca de Leones mientras descansaba dentro del vehículo.

Según la investigación, los delincuentes lo ataron, le cubrieron el rostro y lo trasladaron en un automóvil, mientras escapaban con un camión Scania que luego fue visto por última vez en una estación de servicio ubicada sobre la vieja ruta 9, en el acceso sudeste a Villa María.

La víctima de ese hecho recuperó la libertad horas después en inmediaciones del cruce entre la autopista Rosario-Córdoba y la ruta provincial 2.

Ambos casos encendieron nuevamente la preocupación entre transportistas y fuerzas de seguridad por la modalidad de robo en rutas del centro del país.

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