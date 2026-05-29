Claudio Úbeda dejaría de ser el entrenador de Boca tras la eliminación del equipo en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

Claudio Úbeda dejaría de ser el entrenador de Boca tras la eliminación del equipo en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. La derrota frente a Universidad Católica habría terminado de sentenciar un ciclo que comenzó en octubre del año pasado, luego del fallecimiento de Miguel Ángel Russo.

El Sifón asumió en un contexto complejo y con la responsabilidad de conducir la transición futbolística de Boca en uno de los momentos más sensibles del club.

Sin embargo, la irregularidad del equipo, la falta de respuestas futbolísticas y los flojos rendimientos individuales habrían desgastado rápidamente su gestión. Durante su etapa al frente del Xeneize, Úbeda dirigió 32 partidos oficiales y registró 17 victorias, siete empates y ocho derrotas.

Más allá de un balance numérico aceptable, el equipo nunca habría logrado consolidarse desde el juego ni sostener una identidad clara en los encuentros decisivos.

En cuanto a los resultados, Boca quedó eliminado en las semifinales del Torneo Clausura 2025 frente a Racing en La Bombonera y, más tarde, sufrió otro duro golpe en el Apertura 2026 al caer ante Huracán, nuevamente como local. La eliminación en fase de grupos de la Copa Libertadores habría marcado el cierre definitivo de su ciclo.

Con la salida de Úbeda prácticamente encaminada, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme debería salir al mercado en busca de un nuevo entrenador. El plantel permanecería licenciado hasta el 18 de junio y el objetivo del club sería contar con un reemplazante confirmado para el inicio de la pretemporada.