Analizan construir un tercer carril en la autopista entre Santa Fe y el aeropuerto de Sauce Viejo

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, confirmó que el Gobierno provincial evalúa la obra para acompañar el crecimiento urbano y mejorar la circulación en uno de los ingresos y egresos a la ciudad de Santa Fe

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

3 de febrero 2026 · 10:21hs
El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, confirmó que el Gobierno provincial analiza con fuertes posibilidades la construcción de un tercer carril en la autopista Santa Fe–Rosario, en el tramo que conecta la capital provincial con el aeropuerto de Sauce Viejo, como respuesta al crecimiento urbano y al aumento del tránsito en la zona.

“El gobernador Maximiliano Pullaro está pensando, y es muy probable, avanzar con una obra de tercer carril de autopista desde Santa Fe hasta el aeropuerto. Todo el crecimiento urbano que se está dando hacia el sur de la autopista hace que sea una obra importantísima”, señaló el funcionario. Si bien aclaró que la definición final aún está en análisis, aseguró que se trata de una alternativa “muy probable y factible” dentro de la planificación del Ejecutivo provincial.

La obra apunta a mejorar la circulación, acompañar el crecimiento urbano y fortalecer la conectividad de uno de los accesos más importantes al área metropolitana de Santa Fe.

Enrico explicó que la iniciativa se enmarca dentro de un paquete más amplio de intervenciones que impulsa la Provincia, que incluye obras viales. Consultado sobre la factibilidad financiera del proyecto, el ministro remarcó que la Provincia cuenta con recursos propios y acceso al crédito público para sostener el plan de obra pública. “Santa Fe colocó deuda a nivel internacional, tenemos crédito público para hacer obras. Eso nos permite apalancar nuestro programa de infraestructura”, afirmó.

