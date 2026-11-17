Con una nutrida agenda, la ciudad pondrá en funcionamiento una estación violeta itinerante, entre otras propuestas que van desde el arte, el deporte y la concientización

25N: VGG se planta contra la violencia de género con actividades hasta fin de mes

Por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres , que se conmemora cada 25 de noviembre , la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez llevará adelante una agenda de actividades, durante todo el mes, bajo el lema “¡Vivas nos queremos! La ciudad se planta contra la violencia de género” , con propuestas culturales, deportivas, recreativas y de concientización.

Una de las principales iniciativas será la puesta en funcionamiento de una Estación Violeta itinerante, que estará presente en distintas actividades municipales con el objetivo de promover la igualdad de género, difundir los derechos de las mujeres y las disidencias, y acercar información sobre las políticas y herramientas que ofrece el área de Género del municipio.

25N. La marcha recorrerá el centro de Rosario, desde plaza Montenegro a la San Martín. Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Violencia de género y concientización

En este espacio se realizarán actividades de concientización, se compartirá información sobre la historia de las leyes y las conquistas del movimiento de mujeres y disidencias, y se impulsará una intervención artística colectiva.

Al respecto, la secretaria de Gobierno, Victoria Culasso, destacó la importancia de impulsar este tipo de iniciativas y señaló: “Es fundamental visibilizar la problemática de la violencia de género, generar espacios de reflexión y acercar información a toda la comunidad. No se trata solamente de una fecha conmemorativa, sino de una problemática que requiere un compromiso permanente y un trabajo sostenido”.

En ese sentido, agregó: “Desde el municipio entendemos que es necesario trabajar desde la prevención, la concientización y la promoción de derechos, generando espacios de participación y escucha. Queremos que cada actividad sea una oportunidad para poner el tema en agenda, fortalecer los vínculos comunitarios y seguir construyendo una ciudad libre de violencias”.

Actividades día por día