Tras superar el clásico ante Colón de San Justo por penales y conseguir el paso a cuartos con La Perla, Cuqui analizó la clasificación y recordó la final perdida.

Fernando Andrés “Cuqui” Márquez atraviesa una nueva etapa de su carrera en La Perla del Oeste. Después de anunciar su retiro del fútbol profesional, decidió volver a jugar en la Liga Santafesina y hoy disfruta de una experiencia que tenía pendiente desde chico. Tras la clasificación a cuartos de final, habló en Todo Liga, por Uno Santa Fe 106.3, y repasó su presente, la final perdida y el desafío que viene.

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El regreso de Márquez y la recuperación futbolística de La Perla

El delantero explicó que su decisión de sumarse a La Perla estuvo relacionada principalmente con la posibilidad de continuar jugando sin resignar tiempo con su familia. “Creo que lo que más me llamó la atención de La Perla fue que no iba a ser necesario tener que alejarme tanto tiempo de mi casa”, contó.

En ese sentido, valoró la cercanía con el club, el ambiente familiar y el trato de sus integrantes. “Estoy a 5 minutos de mi casa, mirá si no valoro yo el tiempo de estar en mi casa”, expresó. También destacó que encontró una institución que le permitió disfrutar de una competencia que deseaba disputar desde su adolescencia: “Hoy ya con 38 años, casi 39, puedo jugar la Liga Santafesina que tanto quería de chico”.

Márquez también analizó la clasificación conseguida frente a Colón de San Justo, en una serie que terminó definiéndose desde los doce pasos. Para el futbolista, el equipo logró recuperar la identidad que había mostrado durante buena parte de la temporada y encontró en la solidez defensiva una de sus principales virtudes.

“Creo que los últimos partidos del torneo pudimos levantar cabeza, veníamos muy mal”, reconoció. Y agregó: “Mejoramos la parte defensiva, no solamente hablando de los centrales y de los laterales, sino de todo el equipo”. Además, destacó la actuación del arquero Lich, decisivo al contener un penal en la definición.

El experimentado jugador también se refirió al impacto que pudo haber tenido la derrota en la final del Apertura. En aquella definición, La Perla cayó ante Colón de San Justo y Márquez falló uno de los remates desde el punto penal. “Los primeros días por ahí fueron de tristeza, tristeza abundante”, confesó sobre lo que significó aquella derrota.

Sanjustino, el próximo desafío y una nueva oportunidad de pelear por el título

En los cuartos de final, La Perla tendrá enfrente a Sanjustino, uno de los equipos que Márquez considera más fuertes de la Liga Santafesina. El futbolista recordó que ya se enfrentaron dos veces durante el año y que en ambas oportunidades el conjunto de Recreo consiguió imponerse, incluso como visitante.

Sin embargo, advirtió que será una serie exigente y que deberán sostener su mejor versión para avanzar. “Es un gran equipo que se arma para pelear el torneo Regional. Es un equipo duro”, señaló. Sobre las claves para buscar otra clasificación, insistió en la importancia de mantener el arco en cero y aprovechar las oportunidades: “La solidez defensiva, intentar mantener el arco en cero te abre más chances para poder ganar”.

Márquez también explicó cómo el plantel logró salir del momento complicado que atravesó durante el Clausura, cuando llegó a ubicarse en los últimos puestos de su zona. Según su mirada, el cambio estuvo relacionado con recuperar la actitud y reconocer las condiciones que tiene el grupo.

“Nos acordamos de ese equipo que fuimos, de que estamos capacitados para pelear por lo menos arriba”, sostuvo. También relativizó el efecto inmediato de las charlas grupales y remarcó que la recuperación fue parte de un proceso más prolongado.

Ahora, con la clasificación asegurada, La Perla buscará dar otro paso en el campeonato. Para Cuqui, el objetivo está claro: competir ante uno de los mejores equipos y aprovechar la oportunidad de seguir en carrera. “Para salir campeones, tenés que ganar a los mejores. Sanjustino está entre los mejores”, concluyó.