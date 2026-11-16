Unión busca arquero: Se va Mansilla, suena Tagliamonte y Madelón maneja otra opción

Matías Mansilla finaliza su vínculo con Unión y no continuará. La dirigencia tomó contacto con Tagliamonte, pero el DT maneja otra alternativa

El r endimiento de Matías Mansilla como arquero de Unión no fue bueno y por ello no continuará en el Tate . Su vínculo finaliza el 31 de diciembre y en consecuencia retornará a Estudiantes, que es el club dueño de su ficha.

De esta manera, para el 2027, la dirigencia rojiblanca buscará sumar un arquero que llegue para ser titular. Y en ese sentido el primer nombre que surgió fue el de Matías Tagliamonte.

De hecho, se menciona que los directivos ya se pusieron en contacto con el arquero que estuvo a préstamo en Unión a lo largo del 2025.

Y si bien en su momento, la intención del Tate fue prorrogar el préstamo, Gustavo Costas, que en ese momento era el técnico de Racing, pidió por la vuelta de Tagliamonte. Por ese motivo, Unión fue a buscar a Mansilla.

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Lo cierto es que Tagliamonte apenas atajó tres partidos en este 2026 y apenas dos como titular, ya que en el restante ingresó en el inicio del segundo tiempo.

El primero fue por la Copa Argentina en la victoria 1-0 ante San Martín de Formosa, luego por Copa Sudamericana en el empate 2-2 con Caracas y el último en el Clausura en el triunfo 2-1 con Aldosivi, reemplazando a Facundo Cambeses en el inicio del complemento.

Por lo cual, Tagliamonte quiere atajar y sabe que en Racing no tendrá continuidad. Por ese motivo, ya habría dado el ok para retornar al Tate.

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Sin embargo, se menciona que Leonardo Madelón tendría otro arquero en la mira. Y si bien no trascendió el nombre, algunos especulan con la posibilidad de Rodrigo Rey.

El arquero de 35 años es suplente en Independiente ya que el DT uruguayo Jadson Viera se inclinó por Santiago Mele. Y además, Rey finaliza su vínculo con el Rojo el 31 de diciembre.

De todos modos, se trata de un trascendido y no habría que descartar otras opciones. Pero lo que sí es seguro, es que Mansilla no continuará y que el año próximo Unión tendrá un nuevo arquero.