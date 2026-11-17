El sindicato de los trabajadores rurales advierte que la falta de llamado a su bolsa de trabajo pone en riesgo las fuentes laborales en la región

Uatre. La Unión Argentina de Trabajadores Rurales está en estado de alerta y movilización

La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) de la Delegación Rosario-Santa Fe Sur se encuentra “en estado de alerta y movilización ante la vulnerabilidad laboral”, que atraviesan los trabajadores de bolsa, a raíz que los incumplimientos empresarios ponen en riesgo un millar de puestos de trabajo temporario.

La situación en desmedro de los trabajadores se produjo luego la aprobación definitiva de la Ley Bases en octubre pasado. El punto que genera suspicacias por parte de los trabajadores es la “obligatoriedad” de que el empleador acuda a las bolsas de trabajo de Uatre. El artículo en conflicto es el 69 de la ley 26727, que expresa la obligación de los empresarios de contratar trabajadores temporarios de las bolsas de trabajo.

El gremio que representa a los trabajadores del sector de los departamentos Rosario, Caseros, Constitución, Iriondo, Belgrano y San Lorenzo pide que se respeten acuerdos y resoluciones dentro de la Ley 26727. “Hay empresarios que no respetan acuerdos, resoluciones y actas de acuerdos vigentes”, indicó Rubén Gómez, secretario general de Uatre Rosario y Santa Fe Sur.

La ley establece que los empleadores deben cubrir los puestos de trabajo temporarios con trabajadores anotados en la bolsa de trabajo. De esa manera deben respetar la cobertura de horas de trabajo, obra social y paga. “Hay puntos de acuerdos logrados que no se están respetando y están afectando a trabajadores que cumplen funciones temporales en el sector rural”, advirtió Gómez.

“Son unos mil trabajadores afectados y estamos en negociaciones con el sector empresarial para arribar a acuerdos que se respeten. Si no evaluaremos las medidas a seguir”, alertó el dirigente gremial.

“Están queriendo restringir tareas, ofrecen trabajo a peones por fuera de las bolsa de trabajo para pagar menos jornales y evitar cumplir con algunos derechos laborales”, amplió el titular de Uatre.

Por lo pronto el gremio de los trabajadores rurales indicó que hay disposiciones vigentes a nivel nacional que regula el Ministerio de Trabajo con la Comisión Nacional Trabajo Agrario (CNTA). “Mientras estén vigentes resoluciones nacionales que se respeten”, exigió Gómez.

Por último Gómez resaltó una de las frases del Papa León XIV que no pasaron desapercibidas en su paso por Argentina: “Privar a una persona de trabajo no es simplemente negarle un ingreso económico, es herir gravemente su dignidad”.