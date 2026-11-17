Son ambulancias cero kilómetros que se enmarcan en el plan de renovación y ampliación de la flota sanitaria que lleva adelante el gobierno de Santa Fe

En un acto encabezado por el senador provincial, Esteban Motta , se presentaron las nuevas ambulancias que en breve pasarán a formar parte de la flota de los efectores sanitarios del departamento San Martín. La presentación de las nuevas unidades fue realizada por el gobernador Maximiliano Pullaro , quien dio a conocer los vehículos que se incorporarán al sistema de salud provincial.

En ese marco, Motta confirmó que próximamente llegarán ambulancias destinadas a distintas localidades del departamento.

Ambulancias para los Samcos

"La salud es un tema principal y prioritario para nuestra gestión. El gobernador ya anunció nuevas ambulancias 0 km para la provincia y nuestro departamento no queda al margen", destacó el legislador.

Además, adelantó que en los próximos días se anunciará cuáles serán los samcos que recibirán las nuevas unidades y que pasarán a fortalecer la capacidad de respuesta del sistema sanitario local.