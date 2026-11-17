En un acto encabezado por el senador provincial, Esteban Motta, se presentaron las nuevas ambulancias que en breve pasarán a formar parte de la flota de los efectores sanitarios del departamento San Martín. La presentación de las nuevas unidades fue realizada por el gobernador Maximiliano Pullaro, quien dio a conocer los vehículos que se incorporarán al sistema de salud provincial.
Confirmaron la llegada de nuevas ambulancias para el departamento San Martín
Son ambulancias cero kilómetros que se enmarcan en el plan de renovación y ampliación de la flota sanitaria que lleva adelante el gobierno de Santa Fe
17 de noviembre 2026 · 07:10hs
En ese marco, Motta confirmó que próximamente llegarán ambulancias destinadas a distintas localidades del departamento.
Ambulancias para los Samcos
"La salud es un tema principal y prioritario para nuestra gestión. El gobernador ya anunció nuevas ambulancias 0 km para la provincia y nuestro departamento no queda al margen", destacó el legislador.
Además, adelantó que en los próximos días se anunciará cuáles serán los samcos que recibirán las nuevas unidades y que pasarán a fortalecer la capacidad de respuesta del sistema sanitario local.