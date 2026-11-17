El concejal presidente del Concejo Municipal de Villa Gobernador Gálvez, se refirió a la postergación de la convocatoria a una Convención Estatuyente para 2027

Para el concejal Ramírez, la Carta Orgánica de VGG "necesita tiempo, participación y consenso"

El concejal Nicolás Ramírez valoró las disculpas del intendente de Villa Gobernador Gálvez Alberto Ricci por los tiempos de presentación del proyecto de la Carta Orgánica y planteó la necesidad de iniciar un diálogo con instituciones y vecinos , con la mirada puesta en 2029.

Asimismo se refirió a la imposibilidad de avanzar con la convocatoria a una Convención Estatuyente en 2027.

Destacó la importancia de generar las condiciones necesarias para debatir una Carta Orgánica que represente a toda la comunidad.

La iniciativa, que proponía elegir a 15 convencionales en las Paso del 18 de abril de 2027, ingresó al Concejo el 11 de noviembre, pocos días antes del vencimiento del plazo provincial para incorporarla al cronograma electoral.

Ante esta situación, Ricci reconoció que se había producido una interpretación diferente respecto de los plazos establecidos y pidió disculpas a los concejales.

Retraso de la carta orgánica de la comunidad de Funes

“Aceptamos las disculpas del intendente. Entendemos que hubo una cuestión de tiempos que dificultó el tratamiento de una iniciativa tan importante. El Concejo tiene sus propios procedimientos y responsabilidades, y una decisión de esta magnitud merece un debate profundo”, expresó Ramírez.

El presidente del cuerpo legislativo consideró que la elaboración de una Carta Orgánica representa una oportunidad histórica para pensar el futuro de Villa Gobernador Gálvez, pero advirtió que ese proceso requiere planificación y participación.

“Estamos hablando de establecer las reglas que van a organizar nuestra ciudad durante las próximas generaciones. No podemos resolver algo tan trascendente en 48 horas. Tenemos que discutir qué modelo de ciudad queremos, cuáles son nuestras prioridades y cómo imaginamos Villa Gobernador Gálvez dentro de 20, 50 o 100 años”, sostuvo.

Involucrar a la gente de Villa Gobernador Gálvez

En ese sentido, Ramírez propuso abrir una instancia de diálogo que involucre a vecinales, instituciones educativas, entidades comerciales e industriales, clubes, organizaciones sociales, jóvenes y vecinos de distintos sectores de la ciudad.

“La Carta Orgánica no puede ser solamente una discusión entre dirigentes políticos. Tiene que ser una construcción colectiva. Queremos que cada institución y cada vecino tengan la posibilidad de aportar su mirada, porque estamos definiendo el futuro de todos”, señaló.

Como referencia, mencionó la experiencia de la ciudad de Pérez, donde se viene desarrollando un trabajo previo de debate y participación, y consideró que Villa Gobernador Gálvez podría comenzar ahora un proceso similar.

“Creo que tenemos una gran oportunidad para empezar a trabajar desde hoy y llegar a 2029 con una propuesta madura, discutida y consensuada. Lo importante no es solamente cuándo se convoca a la Convención, sino cómo llegamos a esa instancia y qué participación tuvo la comunidad”, afirmó.

Ramírez también destacó la necesidad de mantener un diálogo institucional entre el Departamento Ejecutivo y el Concejo Deliberante para abordar los próximos desafíos vinculados con la autonomía municipal.

En ese marco, recordó que existe otro plazo administrativo relacionado con la composición futura del cuerpo legislativo, cuyo vencimiento está previsto para el 30 de noviembre, y consideró importante que las definiciones correspondientes se realicen con la anticipación necesaria.

“Tenemos que aprender de esta experiencia y mejorar los mecanismos de coordinación institucional. Más allá de las diferencias políticas, nuestra responsabilidad es trabajar con seriedad y previsibilidad en los temas que hacen al futuro de la ciudad”, manifestó.

Finalmente, el presidente del Concejo convocó a todos los sectores políticos e institucionales a transformar esta postergación en una oportunidad para construir acuerdos.

“La autonomía municipal es una oportunidad histórica para Villa Gobernador Gálvez. No se trata de quién impulsa el proyecto ni de quién se lleva el reconocimiento. Se trata de construir una Carta Orgánica que nos represente a todos y que sea motivo de orgullo para las próximas generaciones”, concluyó Ramírez.