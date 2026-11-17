Vecinos, referentes vecinales y organizaciones de diversos puntos de la ciudad de Funes llevaron a cabo el Segundo Encuentro en instalaciones de Acif (Asociación de Comerciantes e Industriales de Funes), una iniciativa impulsada por el Centro de Estudios en Políticas Públicas

Vecinos, referentes vecinales y organizaciones de diversos puntos de la ciudad de Funes llevaron a cabo el Segundo Encuentro de vecinos y vecinales en las instalaciones de Acif (Asociación de Comerciantes e Industriales de Funes) , una iniciativa impulsada por el Centro de Estudios en Políticas Públicas.

La convocatoria reunió a representantes de las zonas 2, 5, 8 y 9, además de los barrios La Cardera, Industrial, Villa San Juan, Club Country, Funes City, Solares, San Alberto, Don Mateo y Los Dos Chinos, entre otros sectores que participaron activamente de la jornada.

Durante el encuentro, la preocupación principal giró en torno al tema hídrico, el estado de los desagües y los reservorios en los distintos puntos del distrito. Los asistentes coincidieron en la urgencia de exigir al municipio la exposición clara de protocolos de actuación, recursos disponibles y planes de contingencia ante contingencias climáticas.

La reunión contó con la presencia de Omar D'Ambrosio, jefe del cuerpo de Bomberos de Funes, quien brindó detalles técnicos sobre el funcionamiento del sistema de emergencias, los canales formales de alerta y la importancia de la articulación comunitaria y los mapas de riesgo para optimizar los tiempos de respuesta ante situaciones críticas.

Pasos a seguir

Como resultado del debate y diagnóstico territorial, se definieron los siguientes pasos a seguir: presentación formal de notas y pedidos: se avanzará en solicitudes administrativas y requerimientos de reuniones con las autoridades competentes; plan ciudadano: puesta en marcha de una red de organización vecinal para coordinar cuidados comunitarios y exigir de manera firme la infraestructura necesaria; convocatoria abierta: se invita a los vecinos y vecinas que deseen sumarse a estas acciones a comunicarse a través de este medio para coordinar la participación en las próximas actividades en el Centro de Estudios en Políticas Públicas de Funes.