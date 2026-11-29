Tras controlar las llamas, los bomberos encontraron en un pizarrón la amenaza "Los voy a matar a todos". Los peritos intentan determinar qué inició el incendio

La comunidad educativa de la Escuela Nacional N.º 6.117 "Remedios de Escalada" de Calchaquí , en el norte de Santa Fe, vive momentos de consternación por un incendio en la institución que destrozó dos aulas . Cuando los bomberos controlaron la situación, se encontraron con un mensaje en uno de los pizarrones: "Los voy a matar a todos".

El fuego se originó este sábado por la madrugada y consumió dos aulas de la escuela nacional de Calchaquí, una ciudad del departamento de Vera, 210 kilómetros al norte de la ciudad de Santa Fe.

Los bomberos acudieron al lugar tras el llamado de vecinos y trabajaron sobre las aulas, que forman parte de un anexo dentro del terreno de la escuela para los cursos de 7º grado. En este espacio, comprendido por cuatro salones, también funciona un instituto terciario de enfermería y biología.

Ante la magnitud del fuego, los bomberos locales solicitaron la colaboración del cuartel de voluntario de Vera y en conjunto combatieron las llamas.

Mensaje y sospechas en Calchaquí

Esta semana, la escuela Remedios de Escalada había realizado refacciones y pintado las aulas afectadas. Además, en uno de los salones se encontraban las medallas que los estudiantes reciben en el acto de colación de 7.º grado, que deberán ser confeccionadas otra vez.

En este sector anexado de cuatro aulas no hay cámaras ni alarmas, pero los vecinos denunciaron en redes sociales que se trataba de un hecho consumado por ladrones. De todas formas, la causa que originó el fuego aún está en investigación por parte de los peritos.

Una vez extinto el incendio, los bomberos y autoridades de la escuela se encontraron con un mensaje intimidatorio en uno de los pizarrones, "Los voy a matar a todos", escrito con la misma tiza que se usa día a día en la escuela.