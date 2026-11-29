El delantero del Inter manifestó su deseo de vestir la histórica número 10 de la Albiceleste, destacó el legado de Lionel Messi y habló sobre la próxima convocatoria.

La salida de Lionel Messi de la Selección Argentina abrió uno de los grandes interrogantes de la nueva etapa del conjunto nacional: quién será el encargado de vestir la histórica camiseta número 10. En medio de las especulaciones, Lautaro Martínez reconoció públicamente su ilusión de llevar el emblemático dorsal que utilizaron dos de las máximas figuras del fútbol argentino: Maradona y Messi.

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Lautaro Martínez y el sueño de vestir la 10 de Argentina

Después de convertir en la contundente victoria del Inter por 4-0 frente a Genoa, el delantero bahiense fue consultado en conferencia de prensa sobre la posibilidad de cambiar su habitual dorsal en la Albiceleste.

“Seguro que es un número especial, muy importante para Argentina. La usó Diego (Maradona), luego fue de Leo, que para mí es el mejor de la historia del fútbol. He vivido muchas cosas hermosas con él”, manifestó el atacante.

Si bien reconoció que todavía no existen definiciones al respecto, el capitán del conjunto italiano no ocultó su entusiasmo ante semejante posibilidad.

“Todavía no se sabe. No sabemos nada. Seguramente en marzo, que será la próxima convocatoria, veremos si alguien la usa. No puedo decirte nada. Pero me encantaría”, aseguró.

Cabe destacar que Lautaro ya tiene una identificación especial con ese número, dado que es el dorsal que utiliza habitualmente en el Inter de Milán.

Los candidatos a ocupar el lugar que dejó Messi

Con 42 goles en la Selección Argentina, Martínez es el segundo máximo artillero del ciclo de Lionel Scaloni, solamente por detrás del propio Messi.

Su trayectoria con la camiseta nacional incluye una consagración mundialista, dos títulos de Copa América y la obtención de la Finalissima. Además, fue protagonista de momentos trascendentales, como su conquista frente a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026.

Sin embargo, el Toro no es el único futbolista que aparece como posible sucesor del rosarino. Nico Paz y Julián Álvarez también figuran entre los principales candidatos a quedarse con la histórica camiseta.

La decisión estará en manos de Lionel Scaloni y podría conocerse durante la primera fecha FIFA de 2027, cuando Argentina vuelva a reunirse para continuar transitando su nueva etapa.