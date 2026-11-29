Con más de cinco siglos de historia, los villancicos mantienen viva la esencia de las fiestas. J. B. Molina será escenario de un encuentro coral

Villancicos, una tradición que renueva el espíritu de la Navidad en la región

Hay melodías que tienen la capacidad de despertar recuerdos, evocar momentos de la infancia y reunir a distintas generaciones alrededor de una misma celebración. Los villancicos forman parte de ese patrimonio cultural y religioso que, a través de los siglos, acompaña la llegada de la Navidad en diferentes lugares del mundo.

Con ese espíritu, el viernes 18 de diciembre, a las 20.30, la iglesia de Juan Bernabé Molina será escenario de un concierto protagonizado por los coros estables de adultos y niños de la localidad, bajo la dirección musical de Diego Díaz Huete.

La propuesta, con entrada libre y gratuita, invita a recuperar una de las expresiones más entrañables de las fiestas de fin de año. Más allá de su significado religioso, estas composiciones musicales constituyen una manifestación de la identidad cultural de los pueblos, una forma de transmitir valores y una oportunidad para fortalecer los vínculos familiares y comunitarios.

Villancicos de las antiguas villas europeas a las iglesias

Aunque en la actualidad resulta prácticamente imposible desvincular los villancicos de la Navidad, sus orígenes no estuvieron necesariamente asociados a las celebraciones religiosas.

Como género musical, se desarrollaron en la península ibérica hacia finales del siglo XV, durante el Renacimiento. Su denominación está relacionada con los habitantes de las villas, conocidos entonces como villanos, y con las expresiones artísticas propias de aquellos poblados.

En sus primeras manifestaciones abordaban cuestiones vinculadas con el amor, las costumbres, el trabajo rural y diferentes acontecimientos de la vida cotidiana.

Una de sus características era la combinación de estrofas y estribillos, una estructura que facilitaba su memorización y permitía la participación colectiva, incluso entre quienes no contaban con conocimientos musicales.

Con el correr del tiempo, estas composiciones comenzaron a adquirir un contenido religioso. Durante los siglos XVI y XVII, su presencia se hizo cada vez más frecuente en las iglesias y catedrales, donde fueron incorporadas a distintas festividades cristianas, especialmente a las relacionadas con el nacimiento de Jesús.

Las canciones permitían transmitir los relatos bíblicos mediante un lenguaje cercano y comprensible para la población. Las imágenes del pesebre, los pastores, los ángeles, la estrella de Belén y los Reyes Magos se transformaron así en protagonistas de numerosas composiciones que atravesaron generaciones.

Melodías que recorrieron el mundo

La expansión de estas tradiciones por Europa y América dio lugar a una enorme diversidad de expresiones musicales. Cada pueblo fue incorporando sus propios instrumentos, ritmos, costumbres y formas de interpretar el mensaje navideño.

Algunas canciones lograron trascender las fronteras geográficas, culturales e idiomáticas hasta convertirse en verdaderos símbolos universales.

Uno de los ejemplos más emblemáticos es "Noche de paz", interpretada por primera vez el 24 de diciembre de 1818 en una pequeña iglesia de Oberndorf, cerca de Salzburgo, en Austria. Su letra fue escrita por el sacerdote Joseph Mohr y musicalizada por el maestro y organista Franz Xaver Gruber.

Aquella composición, nacida en una pequeña comunidad europea, fue traducida posteriormente a alrededor de 300 lenguas. En 2011 fue incorporada al inventario austríaco del patrimonio cultural inmaterial de la Unesco.

Otros clásicos, como "Campana sobre campana", "Los peces en el río", "El tamborilero" y "Mi burrito sabanero", también forman parte del repertorio que año tras año acompaña los festejos navideños en numerosos países.

La permanencia de estas melodías demuestra la capacidad de la música para superar las diferencias culturales y convertirse en un lenguaje compartido.

La Navidad con identidad argentina

En América latina, la tradición de los villancicos adquirió características propias a partir del encuentro entre las expresiones musicales europeas y las manifestaciones culturales de cada territorio.

En la Argentina, uno de los mayores exponentes de esa integración fue el compositor santafesino Ariel Ramírez, quien junto al historiador y escritor Félix Luna creó en 1964 "Navidad Nuestra", una obra que recrea los acontecimientos vinculados al nacimiento de Jesús mediante ritmos folklóricos.

El chamamé, la huella pampeana, la vidala y la chaya permitieron recrear musicalmente las escenas del relato bíblico desde una perspectiva latinoamericana.

Composiciones como "La Anunciación", "La peregrinación", "El nacimiento", "Los pastores" y "Los Reyes Magos" se convirtieron en parte del patrimonio musical argentino.

Estas expresiones acercaron la celebración cristiana a los paisajes, las sonoridades y las tradiciones de nuestra tierra, demostrando que el mensaje de la Navidad también podía encontrar una identidad profundamente criolla.

Un encuentro entre generaciones

En ese contexto de recuperación y fortalecimiento de las tradiciones se inscribe la iniciativa impulsada en J. B. Molina, localidad del sur santafesino perteneciente al departamento Constitución.

El proyecto nació de la mano del padre Jorge Poyetti y del licenciado Diego Díaz Huete, quien, desde su reciente llegada a la localidad, promovió la creación del Coro Estable de Adultos y del Coro Estable de Niños.

El objetivo es generar un espacio permanente de participación, formación musical e integración comunitaria, ofreciendo a personas de distintas edades la posibilidad de desarrollar sus capacidades artísticas y compartir experiencias a través del canto.

La actividad coral posee un particular valor educativo y social. Cantar en conjunto implica aprender a escuchar al otro, respetar los tiempos, asumir responsabilidades individuales y trabajar en función de un resultado colectivo.

En las pequeñas localidades, donde las instituciones suelen desempeñar un papel fundamental en la vida social, este tipo de iniciativas adquiere una relevancia especial. La iglesia, las escuelas, los clubes y las organizaciones culturales constituyen ámbitos de encuentro que contribuyen a fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia.

El concierto del próximo 18 de diciembre contará con un repertorio especialmente preparado para celebrar la Navidad y estará abierto a las familias y vecinos de J. B. Molina y de las localidades cercanas.

Será una oportunidad para disfrutar del trabajo de ambas agrupaciones, acompañar el crecimiento de un proyecto cultural y recuperar una tradición que ha logrado mantenerse vigente durante siglos.

En tiempos en los que las nuevas tecnologías y las transformaciones sociales modifican las formas de relacionarse, cantar juntos conserva algo esencial: la posibilidad de compartir una emoción, transmitir una enseñanza y construir recuerdos colectivos.

Y quizás allí radique la vigencia de los villancicos. En su capacidad de reunir a niños, padres y abuelos alrededor de una misma melodía y renovar, cada diciembre, un mensaje de paz, esperanza y encuentro.