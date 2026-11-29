La Asociación Santafesina (ASA) se consagró en la pista del CARD en la jornada final de la Copa Santa Fe de atletismo con grandes resultados.

Finalizó en la pista del CARD la quinta etapa de la Copa Santa Fe de atletismo.

Tal como estaba previsto se disputó la 5ª y última etapa de la Copa Santa Fe en la pista del CARD, con la participación de la mayoría de los atletas destacados de la provincia. José Zabala, reconocido mediofondista, ganó los 1.500 metros con un tiempo de 3:54.66. Lo siguieron Carlos Johnson con 3:55.72 y Lautaro Ocampo con 3:59.95. La Asociación Santafesina (ASA) se consagró campeona por asociaciones con 1.373 puntos, seguida por la Asociación Rosarina con 1.138 y la zona Norte con 856 puntos.

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Concluyó la Copa Santa Fe de atletismo en el CARD

La Copa Santa Fe de Atletismo tiene nuevo campeón. En esta edición, la Asociación Santafesina de Atletismo se consagró ganadora del evento deportivo que impulsa el Gobierno de la Provincia, con el apoyo de Lotería de Santa Fe. La jornada reunió a atletas de las categorías U16 y mayores, en la rama femenina y masculina, en distintas pruebas de pista y campo.

El escenario elegido fue la pista renovada del CARD, que formó parte de la infraestructura utilizada durante los Juegos Suramericanos 2026 y que continúa albergando competencias y actividades deportivas. La utilización de este espacio permite dar continuidad al legado de los Juegos y poner a disposición de atletas santafesinos instalaciones de primer nivel.

La Asociación Santafesina (ASA) se consagró campeona por asociaciones con 1.373 puntos, seguida por la Asociación Rosarina con 1.138 y la zona Norte con 856 puntos. En la clasificación por clubes, Velocidad y Resistencia de Santa Fe se impuso tanto en la rama masculina como en la femenina. En varones acumuló 507 puntos, seguido por la Unión Cultural y Deportiva con 484 y Sonder de Rosario con 398. En damas, Velocidad y Resistencia logró 573 puntos, con Sonder en segundo lugar con 446 y UCyD en tercer lugar con 339.

Entre los entrenadores, Andrés Martina finalizó como número uno con 458 puntos, seguido por Franco Ugolini con 133 y Germán Calvelo con 123.

En la rama masculina, los primeros puestos fueron para Benjamín Quinteros (lanzamiento de martillo U16 y lanzamiento de disco U16), Gael Cardozo (martillo mayores), Cristefer Alexander Doro (110 metros con vallas mayores), Thiago Molinatto (110 metros con vallas U16 y garrocha U16), Benjamín Bautista Sandez (salto en largo U16), Brian López (salto en largo mayores), Francisco Santinelli Ildarraz (100 metros mayores), Lázaro Bonora (lanzamiento de disco mayores), Airton Franco (garrocha mayores).

También se destacaron José Zabala (1.500 metros mayores), Gerónimo Muzzulini (80 metros U16), Mauricio Chia (lanzamiento de bala U16), Luca Amadio (salto en alto U16), Jeremias James Peronja (salto en alto mayores), Lisandro Peralta (jabalina U16), Germán Muñoz (400 metros con vallas mayores), Ignacio Fontana (jabalina mayores), Juan Pablo Sale (lanzamiento de bala mayores), Bautista Tolosa (600 metros U16) y Jeremías Galli (400 metros mayores).

En la rama femenina, se destacaron Daiana Malena Benítez (lanzamiento de martillo U16), Claudia Cravero (martillo mayores), Federica González Labedzki (garrocha U16), Paula Gómez Iriondo (garrocha mayores), Paula Leiva (110 metros con vallas mayores), Tiziana Gramaglia (80 metros con vallas U16), Milagros Menoni (lanzamiento de disco y bala mayores), Samara Stefania Virili (lanzamiento de disco U16), Delfina Bett Cordero (salto en alto U16), Denise Garetto (salto en alto y salto en largo mayores).

Además resultaron ganadoras Florencia Bermúdez (1.500 metros mayores), Mariana Valentina Nobile (jabalina U16), Violeta Palacios (jabalina mayores), Alexia Carello (80 metros y salto en largo U16), Abigail Bulacio (lanzamiento de bala U16), Malena Coronel (400 metros con vallas mayores), Felicitas Hauswirth (600 metros U16), Jasmin Bock (100 metros mayores) y Malena Arantza Gobbo (400 metros mayores).