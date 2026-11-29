El sorteo realizado en Bologna determinó que el equipo de Javier Frana enfrentará a Eslovaquia en febrero. La sede y la superficie todavía no fueron confirmadas.

La Selección Argentina de tenis ya tiene definido su primer desafío en la Copa Davis 2027. El sorteo celebrado este domingo en Bologna, Italia, estableció que el conjunto conducido por Javier Frana recibirá a Eslovaquia por la primera ronda de los Qualifiers, instancia en la que buscará dar el paso inicial hacia la clasificación a las finales de la competencia.

LEER MÁS: Carlos Alcaraz le ganó a Alexander Zverev y conquistó por primera vez las ATP Finals en Turín

Argentina comenzará su recorrido ante Eslovaquia

El equipo nacional, ubicado como undécimo preclasificado, consiguió acceder a esta instancia después de superar a Turquía en septiembre, en una serie disputada en el estadio Ruca Che de Neuquén.

Anteriormente, la delegación argentina había sufrido una derrota frente a Corea del Sur en Busan, resultado que la obligó a disputar una eliminatoria para conservar su lugar en el Grupo Mundial.

El enfrentamiento con Eslovaquia tendrá lugar el 5 y 6 o el 6 y 7 de febrero de 2027. La Asociación Argentina de Tenis deberá resolver tanto la sede como la superficie sobre la que se desarrollarán los encuentros.

La eliminatoria se disputará al mejor de cinco puntos y el vencedor obtendrá su boleto a la segunda ronda, prevista entre el 17 y el 19 de septiembre.

Los posibles rivales de Argentina en la siguiente instancia

En caso de superar al seleccionado eslovaco, los dirigidos por Javier Frana deberán enfrentarse al ganador del cruce entre Bélgica y Mónaco.

Frente al conjunto belga, Argentina tendría la posibilidad de ejercer nuevamente la localía. El último enfrentamiento entre ambos seleccionados se produjo en 2015, cuando los europeos se impusieron por 3-2 en Bruselas.

En cambio, si Mónaco consigue avanzar, la condición de local debería establecerse mediante un sorteo, dado que ambos países no se enfrentan desde 1970.