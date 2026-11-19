Óscar Vallejos, secretario general de ADUL, confirmó un nuevo paro para el 25 de noviembre y denunció que los docentes acumulan una pérdida salarial de hasta el 40%. La continuidad del conflicto y el debate por el Presupuesto nacional mantienen la incertidumbre sobre el normal desarrollo de los exámenes

Los docentes universitarios denuncian una pérdida salarial que ya se ubica entre el 35% y el 40% desde diciembre de 2023 y profundizan su reclamo al Gobierno nacional por una recomposición de sus ingresos y el financiamiento de las universidades públicas. En ese contexto, confirmaron un nuevo paro de 24 horas para el próximo 25 de noviembre , en coincidencia con el tratamiento del proyecto de Presupuesto nacional en la Cámara de Diputados.

Así lo confirmó Óscar Vallejos, secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Litoral (ADUL). El dirigente sostuvo que el sector atraviesa una situación crítica y que el conflicto universitario entra en una nueva etapa. "Nosotros cerramos hoy una nueva semana de paro con la idea de sostener el conflicto y dar una señal del tipo de situación crítica que hay en la universidad", explicó Vallejos.

La preocupación del sector está puesta en el debate presupuestario que se desarrollará en el Congreso. Según indicó, el Gobierno nacional consiguió un dictamen de mayoría en Diputados y el capítulo referido a las universidades no logró modificaciones durante las negociaciones.

Frente a ese escenario, el frente universitario, integrado por sindicatos, rectores y organizaciones estudiantiles, prepara actividades en todo el país para reclamar cambios en el proyecto y acercarlo a la propuesta de presupuesto presentada por los rectores.

Vallejos advirtió que, si el Gobierno consigue imponer su iniciativa sin modificaciones, la situación de las universidades públicas podría volverse "realmente caótica".

• LEER MÁS: Orgullo santafesino: la UNL y la UTN, entre las ocho mejores universidades públicas del país según un prestigioso ranking mundial

La pérdida salarial de los docentes universitarios llega al 40%

Uno de los puntos centrales del reclamo es el deterioro de los ingresos de los trabajadores universitarios. Vallejos estimó que la pérdida salarial acumulada desde diciembre de 2023 se encuentra entre el 35% y el 40%, como consecuencia de los incrementos otorgados por debajo de la inflación.

El dirigente explicó que, para recuperar el poder adquisitivo perdido y alcanzar una actualización equivalente a la inflación acumulada, sería necesario un incremento cercano al 35%.

En ese sentido, recordó que uno de los aumentos más importantes fue el 21,33% otorgado en junio, aunque sostuvo que esa recomposición resultó insuficiente para compensar el atraso salarial.

"Desde ese momento hasta acá estamos entre el 35 y el 37 por ciento de pérdida", señaló, al explicar que el equipo técnico de ADUL todavía debía actualizar el cálculo con los últimos datos de inflación durante la entrevista con Fabián Acosta en su programa Mañana UNO que se emite por FM UNO 106.3.

El reclamo está vinculado con la Ley de Financiamiento Universitario, cuya aplicación Vallejos cuestionó por la negativa sistemática del Gobierno nacional. Según planteó, los incrementos conseguidos por los trabajadores fueron producto de las medidas de fuerza y de la presión ejercida sobre las autoridades.

El conflicto universitario podría afectar los exámenes de diciembre

La continuidad de las medidas de fuerza genera preocupación por el cierre del año académico y las actividades previstas para los estudiantes. Vallejos reconoció que los paros repercuten en el desarrollo de las carreras, las clases y el acompañamiento pedagógico.

"Los estudiantes son aliados nuestros, han salido a la calle con nosotros a defender la universidad. Pero es claro que los estudiantes se ven afectados de la misma manera que somos afectados nosotros", sostuvo.

El secretario general de ADUL explicó que la interrupción de las actividades académicas genera retrasos en las carreras y dificulta el sostenimiento de las tareas cotidianas de las cátedras.

En ese marco, anticipó que el 26 de noviembre, un día después del tratamiento del Presupuesto en Diputados, se analizará la continuidad del plan de lucha y las posibles medidas que podrían alcanzar a los exámenes de diciembre.

La definición dependerá del resultado del debate legislativo y de la respuesta del Gobierno nacional al reclamo universitario.

Preocupación por el ajuste en el Conicet y la investigación científica

Vallejos también relacionó la crisis de las universidades con el deterioro del sistema científico nacional. En particular, cuestionó el ajuste sobre el Conicet y aseguró que durante este año alrededor de 400 personas quedaron fuera de sus trayectorias de investigación por no poder continuar en la carrera o acceder a nuevos tramos de becas.

El dirigente explicó que las universidades mantienen una relación estrecha con el organismo científico, ya que muchos investigadores también se desempeñan como docentes universitarios.

Por eso, advirtió que la falta de presupuesto para investigación y la reducción de oportunidades para los investigadores afectan directamente el funcionamiento académico y científico de las casas de altos estudios.

Vallejos cuestionó el acompañamiento del PRO y el radicalismo al Presupuesto

En otro tramo de la entrevista, el titular de ADUL cuestionó el respaldo de legisladores del PRO y del radicalismo al dictamen de mayoría del Presupuesto nacional.

Sobre el PRO, sostuvo que históricamente mantuvo una posición contraria a la universidad pública. En cuanto al radicalismo, reclamó una mayor responsabilidad política en la defensa del sistema universitario, teniendo en cuenta su trayectoria de participación en el gobierno de las universidades nacionales.

"El radicalismo tiene una responsabilidad fundamental porque ha gobernado a lo largo de todos estos años la universidad pública", expresó.

Finalmente, Vallejos convocó a los legisladores radicales a comprometerse con la defensa del financiamiento universitario y advirtió que la discusión no involucra solamente los salarios docentes, sino también las condiciones necesarias para garantizar el funcionamiento de las universidades públicas.