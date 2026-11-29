El predio estará ubicado en un sector lindero al municipio de San Jorge y el acuerdo de comodato se extenderá por un plazo de 30 años

Gracias a una gestión entre el senador departamental Esteban Motta , el intendente Juan Pablo Pellegrino y la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Santa Fe, este miércoles se realizó en la capital provincial la firma del convenio para la cesión de un terreno destinado a la construcción del nuevo edificio judicial de la ciudad de San Jorge.

El predio estará ubicado en un sector lindero al municipio y el acuerdo de comodato se extenderá por un plazo de 30 años. Al respecto, el senador Esteban Motta destacó el alcance regional de la obra: “El objetivo es que San Jorge siga siendo sede del Poder Judicial y que, con esta infraestructura, podamos gestionar más juzgados y más servicios de Justicia para todo el Departamento”, expresó.

Por su parte, el intendente Juan Pablo Pellegrino subrayó que el proyecto representa además una oportunidad concreta para optimizar los recursos: “Con esto San Jorge se consolida como sede judicial del departamento y va a generar un mejor funcionamiento operativo, así como también un mejor acceso para la gente de San Jorge y de todo el departamento San Martín”, explicó.

Con la consolidación de San Jorge como un polo judicial clave para toda la región, el acuerdo de este miércoles sienta las bases para un crecimiento que se traducirá en mayor eficiencia administrativa y una mejora general para la resolución de situaciones .

Jornada de salud en El Trébol

Con una importante participación de público, se desarrolló el lunes 23, en el Salón Auditorio del Teatro Cervantes de la ciudad de El Trébol, la jornada “Comunidad y Bienestar”, una propuesta organizada por la Asociación Médica con el acompañamiento y apoyo del senador departamental Esteban Motta.

La iniciativa contó también con el apoyo de la Municipalidad de El Trébol y la presencia de la intendenta, doctora Natalia Sánchez. Durante el encuentro, diferentes profesionales de la salud, médicos, profesores y licenciados compartieron sus conocimientos y disertaron sobre diversas temáticas vinculadas al cuidado de la salud y la calidad de vida.

La actividad propuso un espacio dinámico, participativo y abierto a toda la comunidad, donde los asistentes pudieron escuchar a los especialistas, realizar consultas y despejar dudas sobre distintos aspectos relacionados con la salud. Cada una de las disertaciones contó con un muy buen marco de público, reflejando el interés de la comunidad por este tipo de iniciativas.