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Golpes en la cabeza, cortes y una cirugía: el estado de salud de los heridos al caer un entrepiso en un bar de Paraná

Las víctimas tienen entre 22 y 28 años. Sufrieron traumatismos en el rostro, cabeza y extremidades tras ceder la estructura sobre la planta baja del bar de Paraná.

24 de octubre 2026 · 15:47hs
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Golpes en la cabeza

Foto gentileza Bomberos Voluntarios de Paraná

Golpes en la cabeza, cortes y una cirugía: el estado de salud de los heridos al caer un entrepiso en un bar de Paraná
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Golpes en la cabeza

Golpes en la cabeza, cortes y una cirugía: el estado de salud de los heridos al caer un entrepiso en un bar de Paraná

Un siniestro ocurrido a las 23:30 del viernes en el bar Las Piedras, ubicado en la esquina de Córdoba y Alameda en Paraná, dejó un saldo total de 11 personas lesionadas. La falla estructural se produjo en momentos en que, a raíz de adversas condiciones climáticas, numerosos clientes que permanecían en la vía pública ingresaron al establecimiento.

Según indicaron fuentes policiales a UNO la concentración de personas en el entrepiso habría provocado que la estructura cediera, cayendo sobre quienes se encontraban en la planta baja.

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Atención médica y traslados de urgencia

La emergencia requirió la intervención inmediata de personal sanitario y policial en el establecimiento. Mientras que parte de los afectados recibió atención inicial en el lugar, diversos heridos fueron derivados al Hospital San Martín con traumatismos y cortes de distinta consideración. Entre los asistidos, una persona debió ser ingresada a quirófano debido a una lesión en la mano.

Nómina oficial y partes médicos

Según los datos oficiales del hecho, se detallaron las lesiones de nueve de los heridos, en su mayoría jóvenes:

B. B. (26 años): Registra un golpe en la cabeza.

G. L. C. (28 años): Presenta lesiones en la cara y en el brazo derecho.

J. E. P. (27 años): Sufrió un corte en la mano y la muñeca derecha.

A. M. D. (27 años): Presenta un golpe en la cabeza y un corte en la mano derecha.

L. R. M. (22 años): Sufrió cortes en la mano y en la rodilla derecha.

T. S. (26 años): Registra traumatismo por golpe en la cabeza, junto con cortes en el rostro y en ambos brazos.

J. J. (26 años): Sufrió un corte en la boca.

I. M. (27 años) y R. C. (65 años): Ambas personas resultaron lesionadas, aunque no se precisaron los detalles específicos de sus heridas en el informe preliminar.

bar golpes Paraná urgencia
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