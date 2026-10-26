Colón empieza a mirar el Reducido: cómo cambiarían sus rivales según su posición final

Colón afrontará la última fecha de la Zona A con la posibilidad de terminar cuarto o quinto. Si logra escalar al tercer puesto, también cambiará el escenario.

Colón transita la recta final de la fase regular con la mirada puesta en el objetivo principal: conseguir el segundo ascenso a Primera División. Antes de comenzar ese camino, todavía tiene una cuestión por resolver: conocer desde qué lugar de la Zona A ingresará al Reducido y, en consecuencia, qué rival deberá enfrentar en la primera instancia eliminatoria.

El Sabalero llega a la última fecha quinto, con 57 puntos, igualado con Deportivo Madryn, que lo supera por diferencia de gol. Morón, con 58 unidades, ocupa el tercer puesto, mientras que Godoy Cruz y Ferro ya se encuentran por encima. La victoria ante Defensores de Belgrano podría permitirle mejorar su ubicación, aunque para terminar tercero necesitará, además, una combinación favorable de resultados.

Cada puesto puede modificar el cruce, la localía y las condiciones para avanzar. Por eso, el partido en el Brigadier López no solo servirá para cerrar la fase regular: también puede determinar el escenario con el que Colón iniciará la búsqueda del ascenso.

Si termina cuarto, hoy se cruzaría con Gimnasia y Tiro

Si Colón consigue superar a Deportivo Madryn, pero no alcanza el tercer lugar, podría finalizar cuarto. En ese caso, de acuerdo con el ordenamiento actual de la Zona B, su adversario sería Gimnasia y Tiro de Salta, que marcha sexto con 52 puntos.

Ese enfrentamiento se jugaría en Santa Fe, ya que Colón terminaría mejor ubicado en su zona. La primera fase del Reducido se disputa a partido único y, en caso de empate durante los 90 minutos, la clasificación queda en manos del equipo que cuenta con la ventaja deportiva según el reglamento.

Para el Sabalero, alcanzar el cuarto puesto supondría llegar a la definición con una posición más favorable que la actual y con la posibilidad de resolver el primer cruce en el Brigadier López.

De todos modos, el rival todavía no está confirmado. Gimnasia y Tiro puede modificar su ubicación en la última jornada, por lo que el panorama dependerá de los resultados de la Zona B.

El tercer puesto abriría otra posibilidad: Deportivo Maipú o Colegiales

La cuenta cambia si Colón consigue terminar tercero. Con esa posición, el rival correspondiente sería el séptimo de la Zona B, que actualmente es Deportivo Maipú, con 51 unidades.

Deportivo Maipú y Juventud Unida chocarán en Córdoba por los 32vos de final de la Copa Argentina.

Sin embargo, el orden de esa zona todavía puede sufrir modificaciones. Colegiales también suma 51 puntos y ocupa el octavo lugar, de manera que una alteración en las posiciones podría convertirlo en el adversario del Sabalero si alcanza el séptimo puesto.

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En cualquiera de esos escenarios, Colón tendría que afrontar una eliminatoria sin margen para recuperarse en un segundo partido: la primera fase se define a un solo encuentro. La ubicación en la fase regular, por lo tanto, adquiere una importancia central tanto para determinar el rival como para establecer quién cuenta con la ventaja deportiva.

Para alcanzar el tercer escalón, el equipo santafesino deberá vencer a Defensores de Belgrano y esperar que Morón no gane ante Ciudad de Bolívar. También necesitará que Deportivo Madryn no consiga una victoria frente a San Miguel, salvo que una eventual igualdad de puntos pueda resolverse a favor de Colón mediante los criterios reglamentarios correspondientes.

Si se mantiene quinto, el cruce sería ante Midland

Existe una tercera alternativa: que Colón no logre mejorar su ubicación y termine quinto. Con la tabla de la Zona B como está hoy, su rival sería Midland, quinto con 54 puntos.

Ese enfrentamiento surge del sistema de cruces entre las dos zonas, que empareja a los equipos que finalizan en la misma posición cuando se trata de los quintos. La localía y la ventaja deportiva deberán establecerse conforme al reglamento y a la clasificación definitiva.

El panorama, de todos modos, sigue abierto. Midland todavía debe disputar su último compromiso y podría modificar su posición, mientras que Colón tiene la oportunidad de cambiar de escalón en la Zona A.

Por eso, el resultado ante Defensores de Belgrano será determinante para el Sabalero, aunque no resolverá por sí solo toda la ecuación: también deberá seguir los marcadores de los equipos que pueden alterar el cuadro.

Cómo se juega el Reducido por el segundo ascenso

El Reducido reunirá a los equipos ubicados del segundo al octavo puesto de cada zona, un total de 14 clubes. A ellos se sumará, desde los cuartos de final, el perdedor de la final por el primer ascenso, que tendrá una nueva oportunidad de llegar a Primera División.

La competencia se desarrollará por eliminación directa en cuatro etapas:

Primera fase: 14 equipos, distribuidos en siete cruces a partido único. La localía y la ventaja deportiva se determinan según el reglamento y la ubicación obtenida en la fase regular.

Cuartos de final: los siete ganadores se sumarán al perdedor de la final por el primer ascenso. Esta instancia se disputará en partidos de ida y vuelta.

Semifinales: los cuatro equipos clasificados jugarán series de ida y vuelta.

Final del Reducido: los dos sobrevivientes definirán el segundo ascenso a Primera División, también en una serie de ida y vuelta.

El calendario difundido para la definición establece el 7 de noviembre para la final por el primer ascenso y la primera fase del Reducido. Los cuartos de final están previstos para los fines de semana del 14 y el 21 de noviembre; las semifinales, para el 28 de noviembre y el 5 de diciembre; y la final, para el 12 y el 19 de diciembre.

La última fecha también define el camino

Colón sabe que su objetivo no se limita a encontrar un rival accesible en el papel. El Reducido obliga a sostener el rendimiento en partidos decisivos, donde un error puede dejar sin continuidad la campaña. Sin embargo, mejorar la ubicación de la fase regular puede darle condiciones más favorables para comenzar ese recorrido.

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Hoy, las alternativas más claras son Gimnasia y Tiro si termina cuarto, Midland si se mantiene quinto y Deportivo Maipú si alcanza el tercer lugar. Colegiales también podría entrar en la ecuación si cambia el orden de la Zona B.

La primera obligación del Sabalero será ganar en el Brigadier López. Después, los resultados de la última jornada terminarán de dibujar el cuadro. Antes de empezar a jugar por el ascenso, Colón se juega la posibilidad de elegir —dentro de lo que permita la tabla— desde qué posición y ante qué rival comenzará su camino hacia Primera División.