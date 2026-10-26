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Colón va por el tercer puesto: qué necesita para escalar en la última fecha de la Primera Nacional

Colón suma 57 puntos y llega a la jornada final en el 5° lugar de la Zona A. Recibirá a Defensores de Belgrano y buscará la escalada final rumbo al Reducido.

Ovación

Por Ovación

26 de octubre 2026 · 10:23hs
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Colón va por el tercer puesto: qué necesita para escalar en la última fecha de la Primera Nacional

Prensa Colón

Colón llega a la última fecha de la fase regular con un objetivo que va más allá de cerrar el campeonato con una victoria en el Brigadier López. Después de la disputa de la fecha 35 de la Zona A de la Primera Nacional, el equipo rojinegro quedó quinto, con 57 puntos, y conserva posibilidades matemáticas de escalar hasta el tercer puesto, una ubicación que buscará para afrontar el Reducido por el segundo ascenso a Primera División.

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El panorama tiene varios protagonistas. Morón ocupa el tercer lugar con 58 unidades, mientras que Deportivo Madryn y Colón comparten los 57 puntos, aunque el conjunto patagónico aparece cuarto por su mejor diferencia de gol. Por encima de ellos, Godoy Cruz suma 63 y Ferro lidera con 65, por lo que ambos tienen una ventaja que Colón ya no puede alcanzar.

La cuenta es concreta: el Sabalero necesita ganar su partido y esperar que se den resultados favorables en los encuentros de sus competidores directos. No depende exclusivamente de sí mismo, pero todavía tiene margen para mejorar su posición antes de que comience la etapa eliminatoria.

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La disputa por el tercer escalón concentra la atención del Sabalero. Morón le lleva un punto, mientras que Deportivo Madryn lo supera por diferencia de gol, pese a tener la misma cantidad de unidades. Por eso, el resultado propio será determinante, pero también habrá que seguir de cerca lo que ocurra en los otros estadios.

Qué necesita Colón para terminar tercero

El primer requisito es ganar ante Defensores de Belgrano. Si suma los tres puntos, llegará a 60 unidades y quedará en condiciones de superar a Morón si el equipo bonaerense no gana su compromiso frente a Ciudad de Bolívar.

Si Morón empata, llegará a 59 puntos y Colón lo superará con una victoria. Si pierde, permanecerá con 58 y también quedará por detrás del Sabalero si este cumple con su parte.

La otra variable es Deportivo Madryn, que visitará a San Miguel. Si el equipo patagónico empata o pierde, Colón lo superará con una victoria y llegará al tercer puesto siempre que Morón tampoco gane.

El escenario más complejo aparece si Madryn vence a San Miguel: ambos podrían terminar con 60 puntos si Colón también gana. En ese caso, entraría en juego la diferencia de gol y el Sabalero debería descontar la brecha que hoy existe entre ambos: Madryn tiene +20 y Colón, +16.

En síntesis, Colón necesita ganarle a Defensores de Belgrano, que Morón no consiga los tres puntos y que Deportivo Madryn no gane; si Madryn vence, la diferencia de gol puede convertirse en decisiva.

Una última fecha con varios focos de atención

La jornada final tendrá partidos que pueden modificar la parte alta de la tabla. Estos son los encuentros que inciden en la definición:

-Colón – Defensores de Belgrano: el Sabalero jugará en el Brigadier López con la obligación de ganar si quiere aspirar al tercer puesto.

-Morón – Ciudad de Bolívar: Morón defenderá su lugar en el podio y una igualdad o una derrota pueden abrirle la puerta a Colón.

-San Miguel – Deportivo Madryn: el conjunto patagónico intentará sostener su ventaja sobre el Sabalero, mientras que Colón estará atento a su resultado.

-Godoy Cruz – Almirante Brown: el equipo mendocino buscará cerrar la fase regular como puntero y finalista.

-Acassuso – Ferro: el líder de la zona afrontará su último compromiso de la etapa clasificatoria con la misión de defender su condición para ir por el primer ascenso.

-All Boys – Estudiantes de Buenos Aires: otro de los encuentros previstos para la jornada de cierre.

La definición promete mantener la atención hasta el final, especialmente por la pelea entre Morón, Deportivo Madryn y Colón. Cada punto puede resultar determinante para establecer las posiciones definitivas antes del Reducido.

El Brigadier López, primera escala hacia el ascenso

Para Colón, el desafío inmediato es hacer valer la localía y cerrar la fase regular con una victoria. El equipo sabe que el resultado ante Defensores de Belgrano puede mejorar su ubicación, aunque la posibilidad de terminar tercero también dependerá de lo que suceda en Morón y en San Miguel.

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La ubicación final no resolverá por sí sola el objetivo del ascenso, pero sí marcará el punto de partida para los cruces eliminatorios. Por eso, el Sabalero afrontará la última fecha con dos metas: ganar para llegar fortalecido al Reducido y mantenerse expectante ante la posibilidad de subir al tercer puesto de la Zona A.

La cuenta está abierta. Colón deberá cumplir primero con su tarea en Santa Fe y después mirar de reojo los resultados que pueden cambiar el orden de la tabla. El camino hacia el segundo ascenso está por comenzar y el último partido de la fase regular todavía puede ofrecerle una posición más favorable.

Colón Reducido Defensores de Belgrano
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