Puerto Gaboto: Gendarmería detuvo al narco Artur con 18 pistolas de guerra, municiones y lo investigan como mayorista de drogas en Rosario

El operativo fue ordenado por la fiscal Paula Barros del MPA Rosario. El detenido era investigado como mayorista de drogas y lugarteniente de “El Morocho” Mansilla.

En la madrugada de este martes, pesquisas de la Gendarmería Nacional Argentina ejecutaron allanamientos en las ciudades de Puerto Gaboto y Rosario como corolario de una extensa investigación que se prolongó durante varios meses .

Las medidas judiciales fueron ordenadas por la Fiscalía de Violencia Altamente Lesiva del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rosario , cuya titular es la fiscal Paula Barros .

Durante los operativos, los gendarmes aprehendieron a un hombre conocido como Artur” y, al requisar los inmuebles allanados, secuestraron un arsenal compuesto por 18 pistolas —en su mayoría de guerra— además de cientos de balas y cartuchos de las mismas características.

procedimiento gendarmeria rosario Aprehendieron a Artur, narcotraficante y lugarteniente del narcotraficante rosarino Claudio Javier Mansilla, conocido como El Morocho Mansilla gentileza

El rol de “Artur” en la estructura narco

Según fuentes de la investigación, Artur oficiaba actualmente como lugarteniente del narcotraficante encarcelado Claudio Javier Mansilla, apodado “El Morocho”, un conocido delincuente vinculado al narcotráfico en Rosario.

Mansilla protagonizó una fuga cinematográfica de la cárcel de Piñero en junio de 2021, cuando un grupo comando ingresó al penal tras cortar los tejidos con amoladoras, irrumpiendo a sangre y fuego en el predio carcelario hasta lograr la liberación del recluso.

Tras permanecer prófugo durante un año, Mansilla fue recapturado el 17 de junio de 2022 en una vivienda ubicada en la calle Polledo al 4100, en la zona norte de Rosario, donde fue detenido nuevamente.

Mayorista de drogas en Rosario

En el caso particular de Artur, el hombre contaba con pedido de captura activo por la presunta comercialización de estupefacientes a gran escala.

De acuerdo con los investigadores, operaba utilizando como base el barrio Godoy de la ciudad de Rosario, desde donde abastecía a una cadena organizada de revendedores minoristas, conocidos popularmente como vendedores barriales de drogas.

Delitos imputados

Las autoridades informaron los resultados del operativo realizado por pesquisas de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Rosario de Gendarmería a la Jefatura de la Región II Rosario de la fuerza federal.

Posteriormente, se notificó a la fiscal Paula Barros, de la Unidad de Violencia Altamente Lesiva del MPA Rosario, quien ordenó que el hombre continúe privado de su libertad, sea debidamente identificado y se le forme causa como presunto autor del delito de tenencia indebida de armas de fuego y municiones de guerra.

Además, se dispuso diligenciar el pedido de captura activo que pesa sobre el detenido, con notificación a la Justicia Federal de Rosario, por la presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.

