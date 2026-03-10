Fuerte choque entre un colectivo y un auto en la autopista Rosario-Santa Fe entre Oliveros y Maciel

Ocurrió este martes cerca del mediodía y habría personas fallecidas y varias heridas. Se activó el protocolo por helicóptero sanitario

Un colectivo y un auto chocaron este martes al mediodía sobre la autopista Rosario - Santa Fe km 45 entre Oliveros y Maciel. Según informó la Agencia Provincial de Seguridad Vial, el siniestro vial se produjo en la mano con dirección a Santa Fe. Ambas calzadas se encuentran obstruidas.

El vehículo de menor porte es una Fiat Toro blanca que en imágenes se puede ver que quedó partida en dos producto del fuerte impacto.

Por otro lado el colectivo es de la empresa Laguna Paiva, que según las primeras imágenes del siniestro, trasladaba a efectivos policiales.

Además, desde UTV Aeroemergencias, informaron que habría personas fallecidas y varias atrapadas, producto del vuelco del colectivo. Se activó el protocolo sanitario del helicóptero.