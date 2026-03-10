Uno Santa Fe | Policiales | colectivo

Fuerte choque entre un colectivo y un auto en la autopista Rosario-Santa Fe entre Oliveros y Maciel

Ocurrió este martes cerca del mediodía y habría personas fallecidas y varias heridas. Se activó el protocolo por helicóptero sanitario

10 de marzo 2026 · 11:49hs
Fuerte choque entre un colectivo y un auto en la autopista Rosario-Santa Fe entre Oliveros y Maciel

Un colectivo y un auto chocaron este martes al mediodía sobre la autopista Rosario - Santa Fe km 45 entre Oliveros y Maciel. Según informó la Agencia Provincial de Seguridad Vial, el siniestro vial se produjo en la mano con dirección a Santa Fe. Ambas calzadas se encuentran obstruidas.

El vehículo de menor porte es una Fiat Toro blanca que en imágenes se puede ver que quedó partida en dos producto del fuerte impacto.

image

Por otro lado el colectivo es de la empresa Laguna Paiva, que según las primeras imágenes del siniestro, trasladaba a efectivos policiales.

Además, desde UTV Aeroemergencias, informaron que habría personas fallecidas y varias atrapadas, producto del vuelco del colectivo. Se activó el protocolo sanitario del helicóptero.

image

colectivo auto autopista
Noticias relacionadas
Siniestro fatal. En el micro de la empresa Laguna Paiva viajaba personal policial.

Chocaron una camioneta y un micro que trasladaba a efectivos del servicio penitenciario: dos muertos

puerto gaboto: gendarmeria detuvo al narco artur con 18 pistolas de guerra y municiones 

Puerto Gaboto: Gendarmería detuvo al narco Artur con 18 pistolas de guerra y municiones 

emboscada a un motociclista del servicio didi en guadalupe oeste: denuncio que le dispararon y le robaron la moto

Emboscada a un motociclista del servicio DIDI en Guadalupe Oeste: denunció que le dispararon y le robaron la moto

La policía rosarina secuestró una bandera con amenazas mafiosas el martes 10 de marzo de 2026 en la Escuela Particular Incorporada 1.027 Luisa Mora de Olguín, ubicada sobre Humberto Primo y Camilo Aldao.

Se extiende la saga de banderas con amenazas frente a escuelas de Rosario

Lo último

El Gobierno multó a Fate por el incumplimiento en el pago de salarios y extendió la conciliación obligatoria

El Gobierno multó a Fate por el incumplimiento en el pago de salarios y extendió la conciliación obligatoria

La Policía Federal desarticuló una franquicia de Los Monos con nueve aprehendidos en Rosario

La Policía Federal desarticuló una franquicia de Los Monos con nueve aprehendidos en Rosario

Santa Fe inició la campaña de vacunación antigripal 2026: el cronograma de aplicación y los grupos prioritarios

Santa Fe inició la campaña de vacunación antigripal 2026: el cronograma de aplicación y los grupos prioritarios

Último Momento
El Gobierno multó a Fate por el incumplimiento en el pago de salarios y extendió la conciliación obligatoria

El Gobierno multó a Fate por el incumplimiento en el pago de salarios y extendió la conciliación obligatoria

La Policía Federal desarticuló una franquicia de Los Monos con nueve aprehendidos en Rosario

La Policía Federal desarticuló una franquicia de Los Monos con nueve aprehendidos en Rosario

Santa Fe inició la campaña de vacunación antigripal 2026: el cronograma de aplicación y los grupos prioritarios

Santa Fe inició la campaña de vacunación antigripal 2026: el cronograma de aplicación y los grupos prioritarios

Unión no deja el libreto e Independiente responde para ponerse 4-3 en un partidazo

Unión no deja el libreto e Independiente responde para ponerse 4-3 en un partidazo

Con un juvenil de Colón, la Selección Sub 17 suma otra semana de trabajo

Con un juvenil de Colón, la Selección Sub 17 suma otra semana de trabajo

Ovación
Los hinchas de Colón continuarán viendo a su equipo de forma gratuita

Los hinchas de Colón continuarán viendo a su equipo de forma gratuita

Unión aseguró a Ludueña: renovó su contrato hasta 2029

Unión aseguró a Ludueña: renovó su contrato hasta 2029

Con un juvenil de Colón, la Selección Sub 17 suma otra semana de trabajo

Con un juvenil de Colón, la Selección Sub 17 suma otra semana de trabajo

Unión confirmó las lesiones de Gomes Gerth y Paz: distinto panorama para ambos

Unión confirmó las lesiones de Gomes Gerth y Paz: distinto panorama para ambos

Unión busca recuperarse en casa ante La Unión de Formosa

Unión busca recuperarse en casa ante La Unión de Formosa

Policiales
Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Tirame, apretá el gatillo: el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

"Tirame, apretá el gatillo": el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

Escenario
El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe