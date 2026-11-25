Más de 500 personas participaron de una jornada de intercambio y trabajo colectivo para compartir ideas, identificar prioridades y proyectar la ciudad

Más de 500 villagalvenses, entre representantes de instituciones, clubes, escuelas, vecinales, organizaciones sociales, comerciantes, trabajadores y distintos sectores de la comunidad participaron de "La Fuerza de VGG" , un encuentro convocado por el intendente Alberto Ricci y el concejal Esteban Lenci para conversar sobre la realidad de Villa Gobernador Gálvez y pensar colectivamente los desafíos y oportunidades de los próximos años.

La jornada combinó espacios de intercambio y trabajo en comisiones, donde los participantes compartieron experiencias, plantearon necesidades y acercaron propuestas vinculadas con distintos aspectos de la vida de la ciudad. El objetivo fue poner en común lo realizado, reconocer lo que todavía falta y “abrir una conversación sobre la Villa Gobernador Gálvez que queremos construir hacia el futuro”.

Al dirigirse a los presentes, el intendente Ricci destacó el camino recorrido durante su gestión y la importancia de sostener las transformaciones alcanzadas: "Esta es una ciudad que recuperó la fe, la esperanza, recuperó el camino de empezar a hacer bien la cosas, eso es algo que no vamos a abandonar, no vamos a dejar la ciudad a la deriva. Sería muy triste que todo vuelva para atrás".

El mandatario local aseguró: "Hace poco me comprometí a seguir en el camino de la política, de los que queremos el bien de la ciudad y de la comunidad. Y soy consciente de que este camino de transformaciones, no es algo individual, es colectivo y lo estamos demostrando", definió.

El encuentro

La actividad comenzó con la proyección de un video que recuperó imágenes de Villa Gobernador Gálvez en 2015, cuando asumió la gestión de Ricci, y las contrastó con las transformaciones realizadas desde entonces a través de distintas políticas públicas. El material permitió poner en perspectiva el camino recorrido y reconocer tanto los avances como los desafíos que todavía tiene la ciudad.

"No había visto el video y estas imágenes nos muestran cuánto ha cambiado la ciudad y cuánto se hizo", afirmó Ricci con visible emoción. "Nosotros encontramos una ciudad totalmente destruida, que si salía en los diarios era por las cosas malas que pasaban, dónde no había siquiera una foto de los vehículos municipales porque esa flota de vehículos no existía".

Pensar juntos el futuro

Por su parte, el concejal Esteban Lenci destacó la convocatoria y, especialmente, la diversidad de miradas reunidas en el encuentro. "Estoy muy contento que hayamos llenado este lugar con muchas ganas y con muchas ideas, estamos acá para pensar qué ciudad queremos y ese es un proceso de construcción que nunca lo hace una sola persona, es siempre algo colectivo".

En ese sentido, remarcó la importancia de proyectar el desarrollo de Villa Gobernador Gálvez más allá de las necesidades inmediatas: "cuando hablamos de futuro no es solo la obra que falta hacer, es pensar qué ciudad queremos de acá a 15 o 20 años. Al hablar de futuro tenemos también que hacer memoria de lo que venimos haciendo juntos, porque todo ese trabajo llevado adelante es algo que nos referencia, nos orienta para pensar qué ciudad queremos, porque es nuestra casa y tenemos que seguir mejorándola juntos".

La propuesta buscó precisamente articular esas dos dimensiones: valorar las transformaciones realizadas y, al mismo tiempo, generar un espacio amplio para imaginar nuevas iniciativas, identificar prioridades y pensar proyectos que permitan seguir mejorando la calidad de vida de los vecinos y vecinas.

Las voces de quienes participaron

Entre los participantes de las comisiones de trabajo se encontraba Sara Ramírez, de la parroquia Nuestra Señora de Itatí, quien colabora en Cáritas y fue elegida por esa institución a nivel nacional para participar en Luján de la misa del Papa León XIV.

Sobre el encuentro "La Fuerza de VGG" destacó el diálogo: "La charla fue muy buena, salieron muchas experiencias, mucho compartir con la gente". También compartió una de las inquietudes surgidas de su trabajo comunitario: "Nosotros somos acompañantes en los talleres del Nueva Oportunidad, y queremos capacitarnos en otros talleres para también poder enseñar y retribuir a otros".

Por su parte, Juan González, presidente del club General Paz, quien participó de la mesa de Cultura, Educación y Deportes, valoró especialmente el intercambio entre representantes de distintos ámbitos. "Fue muy bueno porque había tantas mesas con tantos integrantes de diferentes asociaciones e instituciones. Yo entonces participé del área de deporte y cultura pero pude opinar sobre obras, educación y de temas de seguridad. Ese intercambio fue enriquecedor". Además, señaló: "Se habló también de cosas que faltan y hay para mejorar. Es la primera vez que participo de una actividad así, todo estuvo muy bien organizado".

Cinco comisiones para pensar la ciudad que viene

El trabajo participativo se organizó en cinco comisiones temáticas, elegidas previamente por los asistentes: Seguridad Ciudadana; Cultura, Educación y Deportes; Obras y Servicios Públicos; Salud y Ambiente; y Trabajo, Emprendedurismo y Capacitaciones.

En cada espacio se intercambiaron diagnósticos, experiencias y propuestas, con el propósito de identificar los problemas que requieren respuestas, imaginar proyectos estratégicos para los próximos años y acercar iniciativas concretas para los distintos barrios.

Las ideas y aportes recogidos durante la jornada serán sistematizados en un documento de trabajo denominado "Las ideas de VGG para la ciudad que viene", que servirá como punto de partida para continuar el intercambio con vecinos, instituciones y distintos sectores de la comunidad, incorporando nuevas propuestas y miradas.

De esta manera, «La Fuerza de VGG» se plantea no solo como un encuentro, sino como el comienzo de un proceso de conversación y construcción colectiva sobre el futuro de Villa Gobernador Gálvez.

Una amplia participación

La actividad contó también con la presencia de los concejales Patricia González, Eduardo "Tato" Bulsicco y Liliana Sequeira, secretarios y miembros del gabinete municipal.