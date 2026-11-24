La obra de la represa, que será licitada en diciembre, es una de las 3 que faltan para regular la cuenca del arroyo Ludueña, de Roldán e Ibarlucea

La obra de la represa retardadora del canal Salvat, en el arroyo Ludueña a la altura de la ciudad de Funes , será llamada a licitación el mes próximo por el gobierno provincial, informó el dirigente vecinal y exconcejal rosarino Osvaldo Ortolani a La Capital.

“Recién salimos de la reunión donde nos informaron que en diciembre van a llamar a licitación por la represa retardadora del canal Salvat” anticipó el fundador de Numain (Nunca Más Inundaciones) a este diario.

"El Paraná puede crecer 200 metros, pero a Funes no llega"

“El río Paraná puede crecer 200 metros, pero a Funes no llega, por eso les dije a los vecinos que no se asusten por la crecida del río, ni por el agua que cae más allá de la cuenca del Ludueña, que a Funes no viene el agua de Córdoba porque es muy lejana, lo de Funes es mucho más local” declaró el dirigente vecinal, militante católico de base y exconcejal rosarino Osvaldo Ortolani, fundador de Numain (Nunca Más Inundaciones), en Empalme Graneros, en 1986.

Lalín Ortolani fue disertante invitado al “Tercer Encuentro de representantes y referentes vecinales de Funes para reflexionar sobre el problema hídrico”, organizado este jueves por el Centro de Estudios de Políticas Públicas de esa ciudad.

“Lo primero que deben saber los vecinos es borrar algunos mitos, saber que estamos en la cuenca del (arroyo) Ludueña, el agua que llega más lejos viene de Pujato y la de la parte norte de la cuenca llega a la parte oeste de Roldán, así que esa es la parte de la lluvia que tenemos que mirar” abundó el exedil rosarino.

“Después estuvimos analizando y criticamos los loteos indiscriminados y anárquicos, que generan problemas porque la mayoría de los loteos están hechos en terrenos bajos, así que cuesta sacar el agua”, advirtió el dirigente vecinal.

Consultado sobre los problemas estructurales relacionados con las posibles inundaciones con vistas al fenómeno de El Niño, Ortolani sostuvo que "el Estado provincial tiene que hacer cuatro represas: una está en Funes, otra está cerca de Roldán, otra en Ibarlucea, pero necesitamos que empiece una porque va a ser la que regule el paso del agua y a esos lugares pueden ir direccionados todos los canales que se hagan en la ciudad de Funes”.

Interrogado sobe el riesgo de sufrir inundaciones en la región, Ortolani recordó que “como estamos en una llanura, si la diferencia de altura es de un metro y en un lugar caen dos metros, esa agua va a tener un retorno y con el mismo canal que estoy haciendo se me va a inundar, así que esa es la mayor problemática, a grandes rasgos”.

Requerido sobre su mensaje a los vecinos de Funes y de la región con vistas al riesgo de sufrir inundaciones, el exconcejal sostuvo que “vos podés sentar a una mesa a los 10 mejores ingenieros, pero la praxis es muy diferente porque el ingeniero piensa en cómo hacer las cosas en su laboratorio, pero el vecino sabe que acá hay un tronco que está tapando el desagüe, no hay que pensar tanto. El vecino es el que conoce el terreno. Y cuando tenés vecinos activos, a quienes les empieza a gustar, son los primeros que señalan los pequeños detalles que después hacen lo macro, por eso hay que estar juntos y hay que seguir”.

Requerido sobre su mensaje a los distintos niveles del Estado, Ortolani enfatizó que “el Estado no es ni bueno ni malo, el Estado existe y va a reaccionar frente a nuestro pedido. Siempre pensamos que el Estado debe hacer muchas cosas al mismo tiempo, pero entre ellas hay prioridades y nosotres debemos hacer ver que hay prioridades que se debe cumplir. No estamos en contra de que se haga una plaza o un mural gigante, pero primero está que no tenga un metro de agua dentro de mi casa. Las prioridades son cuidar mi casa, mi hogar. Hay que poner en la hojita de prioridades las problemáticas que tienen los vecinos, y eso se hace juntándonos, uniéndonos y discutiéndolo entre nosotros. Cuando lo discutimos entre nosotros nos damos cuenta que a vece estamos soñando una aberración que no es una prioridad, y después lo discutimos de igual a igual con cualquiera porque no hay magos ni premios Nobel para charlar con la gente”.

Preguntado sobre una reflexión a 40 años de la gesta de Numain (Nunca Más Inundaciones) en Empalme Graneros, Ortolani advirtió que “hace 40 en la vida de muchos muchachos y chicas de mi barrio fue un antes y un después porque cambiaron nuestros criterios de vida, nuestras formas, nuestras ambiciones fueron diferentes. Empezamos a tener otra mirada. A lo mejor alguno quiere cortar el pasto del fondo y nos agrandamos por eso, pero no hablamos de lo chiquito. En nuestro barrio hicimos todo porque consideramos que nuestra casa es nuestro barrio. Entonces te empezás a preocupar por otras cosas, tenés otra dimensión, aprendés que los golpes que te da la vida, los tragos amargos, las alegrías te van cambiando. Como en toda pelea a veces somos muchos y a veces somos pocos, pero lo que no hay hacer es claudicar. Y los buenos no están sólo de mi lado y los malos del otro. Uno ha aprendido con el tiempo a abrir los brazos, a escuchar a los que están del otro lado. A veces decimos nosotros burradas y el otro tiene razón. Hay a que aprender a comprender un poco al esto y, por sobre todas las cosas, cuando creemos que lo tenemos claro, defenderlo a muerte.

El Tercer encuentro sobre el problema hídrico en Funes

Vecinos, vecinalistas y referentes de 16 barrios de Funes participaron este jueves del “Tercer encuentro para debatir los riesgos del problema hídrico”, organizado por el Estudio de Políticas Públicas, en el espacio ReCreArte.

La iniciativa fue organizada de manera conjunta por el Centro de Estudios de Políticas Públicas de Funes y la nueva Junta Vecinal, que demuestra el compromiso y la territorialidad del vecino funense para debatir sobre la infraestructura hídrica local.

La apertura estuvo a cargo de Pablo Cantano, referente del Centro de Estudios de Políticas Públicas, quien destacó la importancia de generar espacios de análisis técnico y participación ciudadana.

El primer bloque contó con la exposición de Osvaldo “Lalín” Ortolani, histórico referente social y presidente de la Vecinal Empalme Graneros de Rosario. Ortolani compartió su vasta trayectoria ligada a la defensa hídrica y urbanística. Recordó la trágica inundación de abril de 1986 -cuando el desborde del arroyo Ludueña afectó a 80.000 personas con niveles de agua de hasta dos metros- y cómo de aquella crisis nació el movimiento Nunca Más Inundaciones (Numain).

El dirigente relató los años de lucha vecinal que permitieron concretar obras fundamentales como los aliviadores, nuevos conductos y la presa retardadora del Ludueña, inaugurada en 1995 en Funes, subrayando el valor de la organización comunitaria para transformar la realidad.

A continuación, tomó la palabra el ingeniero civil e hídrico Alfredo Manavella, de reconocida trayectoria en el ámbito público y técnico de la región. Durante su gestión al frente de la Dirección General de Hidráulica y Saneamiento de la Municipalidad de Rosario, Manavella participó en el diseño del Plan Integral Hidráulico, las obras estructurales sobre la cuenca del Ludueña y la articulación metropolitana.

En un formato de diálogo abierto, el especialista analizó temas críticos para Funes: el condicionamiento de lo que ocurre aguas arriba en Roldán, el impacto de los nuevos loteos y urbanizaciones en el escurrimiento, las obras indispensables a corto y largo plazo, los sistemas de alerta temprana y las acciones prioritarias de prevención ante los pronósticos de lluvias intensas.

Vecinos de 16 barrios de Funes

Uno de los puntos más destacados del encuentro en ReCreArte fue el espacio de debate e intercambio, que contó con una nutrida representación de instituciones y vecinos autoconvocados de diversas zonas de Funes: vecinales constituidas: participaron representantes de Villa Tomás de la Torre, Funes City, Los Solares, Funes R y Villa Elvira. Barrios y zonas representadas: también estuvieron presentes vecinos y referentes en proceso de organización comunitaria de Cantegril, Funes Norte, Zona 4, La Cardera, Club Country, Miramar y Punta del Este, Los Pinos (ex Los Dos Chinos, Zona 2), Zona 7, Don Mateo, Barrio Industrial o Centro.

Desde la organización celebraron esta pluralidad de voces y el activo compromiso vecinal demostrado durante toda la reunión. Para quienes no pudieron asistir o deseen revivir las exposiciones y el debate completo, la jornada ya se subirá de forma libre y gratuita en el canal oficial de YouTube del Centro de Estudios de Políticas Públicas y publicaciones en el Instagram politicaspublicasfunes/