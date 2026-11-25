Zenón Pereyra fue elegido para competir en Best Tourism Villages, el programa de ONU Turismo que reconoce a pueblos rurales por su patrimonio e identidad

Zenón Pereyra, un pueblo de Santa Fe que compite entre los mejores destinos turísticos rurales del mundo

Zenón Pereyra, una localidad del departamento Castellanos, en Santa Fe , buscará obtener un reconocimiento internacional en la sexta edición de Best Tourism Villages, el programa de ONU Turismo que distingue a pueblos rurales por su patrimonio cultural y natural , su identidad y sus prácticas sostenibles.

Con poco más de 2.100 habitantes , el pueblo integra la delegación argentina junto con otras siete localidades. La edición de este año marcará un hecho inédito ya que Argentina será por primera vez sede de la ceremonia mundial de premiación, prevista para diciembre.

Además de Zenón Pereyra, representarán al país Villa Sanagasta, en La Rioja; Mar de las Pampas, en Buenos Aires; Cachi, en Salta; El Trapiche, en San Luis; Puerto Pirámides, en Chubut; Villa General Belgrano, en Córdoba; y Tafí del Valle, en Tucumán.

El programa Best Tourism Villages comenzó en 2021 y reconoce a pueblos rurales de menos de 15.000 habitantes que impulsan un modelo de turismo sostenible.

La evaluación contempla distintos aspectos, entre ellos la conservación del patrimonio cultural y natural, la participación de los habitantes, el cuidado ambiental, la identidad local y el impacto económico de la actividad turística.

Cada país presenta sus candidaturas y ONU Turismo analiza las propuestas para distinguir a las localidades que mejor preservan sus valores, productos y estilos de vida comunitarios.

Cómo es Zenón Pereyra, el pueblo santafesino que compite entre los mejores

Fundado en 1891, Zenón Pereyra conserva una historia vinculada con la expansión del ferrocarril y con la visión de su fundador, un empresario rosarino relacionado con la masonería.

Esa herencia constituye uno de los principales atractivos culturales de la localidad. El llamado Circuito Masónico propone un recorrido por símbolos presentes en antiguas construcciones, espacios públicos y elementos del diseño urbano.

Espadas flamígeras, ramas de acacia, medallas y referencias al número tres forman parte de ese patrimonio. Uno de los puntos más llamativos es el cementerio local, donde los panteones y mausoleos conservan símbolos que permiten reconstruir aspectos de la historia de sus primeros habitantes.

La identidad de Zenón Pereyra también tiene una fuerte influencia de las corrientes inmigratorias italianas, españolas y suizas. Entre ellas se destaca la tradición piamontesa, originaria del norte de Italia, que dejó su huella en las costumbres y la gastronomía local.

Uno de los productos característicos es un licor artesanal elaborado con ajenjo, anís e hinojo, que el pueblo ofrece como una muestra de hospitalidad a quienes lo visitan.