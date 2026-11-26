La niña tenía dos años cuando fue trasladada fuera de Argentina y hoy tiene cinco. La fiscal Natalia Palacin confirmó que solicitaron la detención de la madre, mientras continúa sin conocerse el paradero actual de ambas.

Mía Guadalupe Salteño Altamirano es la menor que estaba desaparecida desde 2023 en Santa Fe

La Justicia Federal de Santa Fe avanzó en la investigación por el caso de Mía, la niña santafesina que fue llevada a Venezuela por su madre sin la autorización de su padre , y solicitó la detención de la mujer, acusada de haber trasladado a la menor fuera del país sin el consentimiento paterno.

La novedad fue confirmada por Natalia Palacin, fiscal federal coadyuvante de la Unidad Fiscal de Santa Fe , quien además explicó que la causa penal continúa en trámite desde hace aproximadamente dos años y que, en paralelo, se desarrolla un procedimiento de restitución internacional para que la niña pueda reencontrarse con su padre.

Pedido de interpol n la búsqueda de la menor, Mía Guadalupe Salteño Altamirano gentileza

Según explicó la fiscal, la última información pública sobre el caso se conoció en junio de este año, cuando las autoridades tomaron conocimiento de que Mía había sido localizada en Venezuela. Sin embargo, desde entonces surgieron nuevas dificultades para avanzar con el proceso judicial: no pudieron confirmar el domicilio de la madre ni concretar su notificación en ese país.

"Seguimos trabajando el caso ininterrumpidamente", señaló Palacin, quien precisó que la fiscalía venía preparando el pedido de indagatoria de la mujer por el delito que se investiga y que finalmente impulsó también su detención.

La Justicia busca detener a la madre y activar una alerta roja de Interpol

Palacin aclaró que el pedido de detención debe ser resuelto por el juez que interviene en la causa. Una vez que exista una orden judicial, la fiscalía estará en condiciones de solicitar una alerta roja de Interpol, una herramienta que permitiría intensificar la búsqueda internacional de la mujer.

"Es un requisito contar con una orden de detención de un juez", explicó la funcionaria a los micrófonos de LT10, al detallar cuál sería el paso siguiente de la investigación.

La fiscal también indicó que la alerta amarilla de Interpol, que se utiliza para establecer el paradero de una persona, continúa vigente y nunca fue dada de baja. Esto resulta relevante ante la posibilidad de que la mujer vuelva a trasladarse y cambie de ubicación.

Uno de los principales obstáculos es la dificultad para coordinar actuaciones judiciales con Venezuela. De acuerdo con Palacin, el procedimiento de restitución internacional contempla la notificación de la madre para que comparezca a una audiencia de conciliación y tenga la posibilidad de acceder voluntariamente a la restitución de la niña.

Sin embargo, hasta el momento no lograron notificarla. La información recibida por la representación legal del padre indica que no pudieron dar con el domicilio que había sido informado anteriormente en Barinas, Venezuela.

La fiscal reconoció que todavía no cuentan con precisiones suficientes para determinar si la mujer ya no vive allí o si simplemente no pudo ser localizada en el domicilio declarado.

La niña tenía dos años cuando salió del país

Uno de los aspectos más delicados del caso es el tiempo que lleva el padre sin poder reencontrarse con su hija. Mía tenía apenas dos años cuando fue trasladada fuera de Argentina y actualmente tiene cinco.

Durante la entrevista, Palacin reconoció la angustia que atraviesa el padre y señaló que el objetivo es garantizar que pueda volver a tener contacto con la niña, sin perder de vista que, eventualmente, también deberá escucharse su opinión y considerar su interés superior.

"Para un padre perderse todo ese crecimiento de su hija, la nena estar con su padre, por lo menos darle la posibilidad", expresó la fiscal.

Consultada sobre cómo se produjo la salida de Argentina, Palacin aclaró que no tienen certezas sobre el recorrido realizado por la mujer y la menor. La hipótesis que manejan es que habrían salido del país a través de Bolivia, aunque no cuentan con información fehaciente que permita confirmar esa ruta.

La funcionaria reconoció que se trata de una situación preocupante y que las particularidades del caso dificultan el trabajo de cooperación internacional.

Un proceso de restitución internacional que todavía no pudo avanzar

La investigación tiene dos vías que avanzan en paralelo: la causa penal por el presunto traslado irregular de la niña y el procedimiento de restitución internacional, promovido por el abogado civil del padre, Altamirano.

En este último trámite se busca que la madre comparezca a una audiencia y se pueda avanzar en una solución que permita restablecer el vínculo entre la niña y su padre.

Pero la imposibilidad de localizar y notificar a la mujer en Venezuela mantiene el proceso sin avances concretos en ese sentido.

Mientras tanto, la fiscalía continúa impulsando la investigación penal y espera que el juez resuelva el pedido de detención. De concretarse, ese paso permitirá solicitar la alerta roja de Interpol y ampliar las herramientas para dar con la mujer.

Por ahora, la Justicia Federal no tiene certeza sobre el paradero actual de Mía ni de su madre, una situación que prolonga la incertidumbre de una familia que lleva años esperando una respuesta.