Ante las crecidas de los ríos por el fenómeno de El Niño, el Ministerio de Salud recuerda la disponibilidad de sueros en la red pública

El Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe recuerda las pautas preventivas y de actuación frente al posible desplazamiento de serpientes hacia zonas urbanas o periurbanas producto del aumento en el caudal de los ríos. Cómo evitar accidentes con ofidios y el modo en que se activa el circuito de atención con sueros.

La consulta inicial debe realizarse siempre en el efector más cercano para garantizar una derivación segura hacia hospitales con la complejidad adecuada para estos casos.

La cartera sanitaria provincial precisó además el protocolo de atención en el sistema público, remarcando que los sueros antiofídicos se encuentran disponibles en efectores estratégicos del territorio, que cuentan con la infraestructura necesaria para monitorear al paciente y aplicar el tratamiento sin riesgos.

Al respecto, la secretaria de Salud de la Provincia, Andrea Uboldi, señaló que durante el verano y ante el actual contexto hídrico es fundamental extremar los cuidados para evitar encuentros con estos animales que son arrastrados por la correntada hacia sectores donde no habitan regularmente. “Cualquier persona que sufre este tipo de accidente debe consultar al efector más cercano, que puede ser un centro de salud o un Samco. En esa primera instancia el equipo evalúa las características de la lesión, los síntomas generales, calma el dolor y coloca una vía con suero fisiológico si se requiere un traslado, lo que permite llegar listos al lugar donde está el antisuero para actuar mucho más rápido”, detalló.

Asimismo, la funcionaria explicó que la ventana de tiempo desde el accidente hasta la aplicación del tratamiento es de aproximadamente 6 a 8 horas, un margen que permite realizar un traslado seguro mediante el sistema de emergencias hacia el hospital de referencia.

En relación con la distribución de las dosis en el territorio santafesino, la secretaria aclaró que los antisueros se ubican estratégicamente en efectores que disponen de equipamiento de laboratorio para evaluar alteraciones en la coagulación de la sangre y especialistas –como cirujanos vasculares o traumatólogos– para abordar lesiones extensas. “El antisuero se elabora a partir de veneno inoculado en caballos y su aplicación puede provocar una reacción alérgica severa (anafilaxia) en algunas personas. Por eso se requiere derivar al paciente dentro de una red segura que sabe exactamente dónde están las dosis disponibles mediante un mapeo y verificación permanente, asegurando así una respuesta adecuada”, subrayó.

Qué hacer ante mordeduras de serpientes y cómo prevenirla

Frente a un accidente ofídico en personas, se debe lavar la zona afectada únicamente con agua y jabón, y retirar de inmediato anillos, pulseras o prendas que puedan ajustar el miembro ante una eventual inflamación. Está contraindicado realizar torniquetes, cortes o succión en la herida, así como aplicar remedios caseros o intentar capturar al ejemplar.

Se debe acudir de inmediato al centro de salud más próximo y relatar lo sucedido. Si se logró observar al animal sin exponerse al peligro, se recomienda describirlo al equipo médico; contar con una fotografía puede resultar útil, aunque no es indispensable y nunca debe demorar la consulta.

Para evitar las mordeduras se recomiendan medidas de ordenamiento ambiental en los hogares y alrededores. Entre los principales cuidados se destaca mantener los patios desmalezados, con el pasto corto y libres de escombros, basura o agua estancada. Al transitar o realizar tareas de limpieza en zonas de vegetación densa, se aconseja utilizar pantalón largo, camisa de mangas largas, guantes y botas de caña alta, evitando además introducir las manos en huecos de árboles, cuevas o espacios sin visibilidad directa.