LaLiga reunió casi 239.000 equipos Fantasy

No hace falta estar en el estadio para discutir la actuación de un defensa. El 19 de marzo de 2026, Sofascore comunicó que su servicio Fantasy había superado el millón de usuarios en las competiciones disponibles. LaLiga ocupaba el tercer puesto por equipos creados, con casi 239 000. La cifra retrata el seguimiento internacional del fútbol español, aunque no indica cuántas personas usaban exclusivamente el móvil.

En el móvil caben varias consultas durante una jornada de LaLiga: calendarios, valoraciones de Sofascore, el acceso oficial a 1xBet y resultados en directo. Las cuotas pertenecen a los mercados de apuestas, mientras que los puntos Fantasy dependen de las acciones de los futbolistas.

Los equipos creados cuentan otra historia

Sofascore publicó cifras de diez competiciones. La Premier League encabezaba la relación con más de 385 000 equipos creados, seguida por la Champions League con 281 000. LaLiga rozaba los 239 000; la Copa Africana de Naciones superaba los 147 000. Estos datos pertenecen al balance del 19 de marzo, no a una clasificación actualizada de la campaña 2026/27.

Tampoco equivalen a personas diferentes. Un usuario puede gestionar plantillas en varias competiciones, y el informe no separa los equipos formados desde teléfonos de los creados mediante otros dispositivos. Sí identifica una audiencia repartida entre continentes: Brasil encabezaba la base de usuarios y varios países africanos figuraban entre los diez primeros, sin desglose específico para LaLiga.

El aficionado que sigue al Real Madrid o al Barcelona puede comparar las valoraciones de sus jugadores y de los rivales. Un cambio en su plantilla Fantasy modifica quién suma puntos en el juego, pero no altera la alineación real de los equipos.

Un partido se lee en más de una pantalla

Sofascore muestra marcadores en directo, valoraciones individuales y estadísticas. Los favoritos permiten recuperar partidos guardados y recibir avisos. Una notificación de gol lleva al marcador actualizado, mientras la ficha del encuentro recoge las acciones de los jugadores. Un portero acumula paradas; un defensa registra despejes y duelos ganados. Fantasy utiliza esos registros para calcular los puntos de cada plantilla virtual.

Durante una jornada, el móvil puede servir para:

Consultar el horario antes de que empiece el encuentro.

Seguir un gol sin actualizar manualmente la página.

Revisar los duelos ganados y las paradas de un jugador.

Comprobar cómo cambia la puntuación de la plantilla Fantasy.

Las aplicaciones de apuestas muestran información distinta de la puntuación Fantasy. En «ganador del partido», las opciones son victoria local, empate y victoria visitante. Una línea de 2,5 en «total de goles» distingue los encuentros con tres tantos o más de aquellos con dos o menos. También cuenta el periodo señalado: un mercado de primera parte se refiere únicamente a los goles anteriores al descanso. Los mercados sobre córners también siguen su propio recuento y periodo de liquidación.

Dos cambios concretos para la temporada 2026/27

El 28 de agosto, Sofascore explicó las modificaciones de Fantasy. Cada jornada permite dos transferencias gratuitas en lugar de una. Las no utilizadas pueden acumularse hasta cinco. También cambió la forma de puntuar determinadas acciones, lo que altera el valor Fantasy de defensas y atacantes sin cambiar el resultado real de los partidos.

El ajuste explica por qué seis despejes pueden aportar un punto a un defensa. Tres regates completados también conceden uno, pero las dos acciones pertenecen a categorías diferentes. Para seguirlas, la aplicación utiliza más de 30 indicadores de rendimiento y actualiza sus valoraciones durante los encuentros.

Durante una jornada de LaLiga, las aplicaciones de apuestas permiten consultar partidos, revisar cuotas en directo, crear una cuenta desde la versión en español, seguir los marcadores y comparar estadísticas de remates y tarjetas. Estos datos sirven para interpretar distintos mercados, mientras que Sofascore utiliza las acciones de los futbolistas para calcular sus puntos Fantasy.

La cifra de marzo sigue teniendo valor

Las casi 239 000 plantillas no miden la audiencia completa de LaLiga, pero permiten comparar el interés dentro de una misma herramienta. El dato de marzo y las reglas anunciadas en agosto describen dos avances diferentes: participación internacional y cambios verificables en la experiencia móvil. Así, seguir un encuentro ya no termina en conocer el marcador; también incluye leer cómo jugó cada futbolista y cómo cuentan sus acciones.