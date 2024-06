Las prepagas tendrán aumentos libres: podrán incrementar su cuota más que la inflación

En cuanto a las cuotas, recordaron que "no sufrieron actualización en mayo y junio, a pesar de haberse registrado una inflación aproximada del 15%". Por otro lado, la empresa agregó: "La compensación programada en 12 meses por la diferencia generada entre la variación de nuestra cuota versus el IPC se transformará en un crédito que se hará efectivo a partir del mes de julio siendo ajustado por la tasa pasiva del BNA, tal como surge del acuerdo alcanzado en sede judicial".

Asimismo, Medicus reconoció: "Los primeros meses del año el impacto inflacionario, producto del sinceramiento de la economía y de sus precios relativos, ha sido muy alto, el retraso en particular del sector salud todavía no ha alcanzado a equiparar el IPC si se considera un periodo mayor en el cual la economía y en particular el sector, estuvo expuesto al control de precios".

A partir de este planteo, y con la intención de "mantener la más alta calidad médica e innovación tecnológica", es que el costo del plan médico de Medicus en julio "se ajustará un 8,075%".

En este sentido, la empresa utilizó como argumento el acuerdo paritario, ya que a partir del mismo deberán cubrir los aumentos salariales con incrementos de valores a sanatorios y centros de diagnóstico para que estos puedan continuar prestando servicios.

Por último, los prestadores aclararon que este valor será el considerado para realizar el descuento acordado con el Gobierno, haciendo foco en la devolución que deberá realizar del monto cobrado por encima de la variación de precios entre enero y mayo.

Prepagas podrán aumentar su cuota más que la inflación

El Gobierno le pidió a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) que opera bajo la órbita de la Secretaría de Comercio, que retire la medida que se había impuesto sobre las empresas de medicina prepagas que limitaba las subas desmedidas en los valores de sus planes.

Se llegó a un acuerdo con 41 empresas del sector, que les permite aumentar sus cuotas sin ningún tipo de control. De esta manera, a partir de julio, los valores quedan nuevamente liberados, tal como lo habían estado desde la vigencia del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70. Los precios "se ajustarán libremente conforme estructuras de costos y debido cálculo actuarial de cada una de las empresas", según indica el texto emitido por Medicus.

