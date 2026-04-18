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El uno por uno de Colón en la derrota ante Deportivo Morón

Colón jugó un pésimo partido y el más destacado terminó siendo Tomás Paredes con algunas tapadas para evitar la goleada

Ovación

Por Ovación

18 de abril 2026 · 18:30hs
El uno por uno de Colón en la derrota ante Deportivo Morón.

El uno por uno de Colón en la derrota ante Deportivo Morón.

Tomás Paredes (6): La figura de Colón, no tuvo responsabilidad en los goles y evitó varios, sobre todo en el segundo tiempo con buenas atajadas, demostrando seguridad.

Emanuel Beltrán (4): No ofreció garantías en la marca, pero al menos fue el que más intentó proyectarse en ataque, no fue menos que cuando juega Peinipil.

Pier Barrios (2): Muy pobre partido, mal posicionado en el primer gol, salió varias veces a destiempo y jamás ofreció seguridad, en el final estuvo cerca de ser expulsado por agresión. Hizo todo mal el experimentado defensor.

Federico Rasmussen (4): Terminó el partido con alguna dificultad física, pero más allá de eso le costó el partido. Sin jugar bien, al menos fue un poco más que su compañero de zaga, en algunas acciones defensivas.

Conrado Ibarra (3): Le costó muchísimo la marca, claramente es un jugador con mayor vocación ofensiva que defensiva, lo desbordaron todo el tiempo y nunca pudo salir airoso en los mano a mano.

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Ignacio Antonio (5): Fue el que más metió e intentó. De hecho, las dos acciones más claras para Colón llegaron con disparos de media distancia que primero tapó Salvá y el segundo se fue muy cerca del caño izquierdo.

Federico Lértora (3): Su peor partido con la camiseta de Colón, a destiempo durante todo el partido, llegó siempre tarde, cometió varias infracciones y perdió con Berterame en el inicio de la jugada que derivó en el primer gol.

Matías Muñoz (2): Un irresponsable, en una acción en la que tenía la pelota dominada, fue directamente a meterle un manotazo en la cara a un rival. Quizás fue excesiva la pena, pero muy reprochable la actitud del mediocampista.

Lucas Cano (3): Flojísimo primer tiempo, cada vez que le dan la chance de jugar no la aprovecha. No se entiende la decisión de Medrán de ponerlo como titular, fue reemplazado en el entretiempo.

Ignacio Lago (3): No apareció en todo el partido, jamás pudo desequilibrar ni sacarse un defensor de encima. No pateó al arco y terminó siendo reemplazado antes del primer cuarto de hora del segundo tiempo.

Alan Bonansea (3): Luchó durante todo el partido de espaldas, pero perdió sistemáticamente con los defensores rivales, muy lejos del gol el delantero sabalero.

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Matías Godoy (3): Jugó todo el segundo tiempo pero no pesó en ataque, intentó con algunas acciones individuales que no le salieron y se terminó apagando.

Darío Sarmiento (4): Se nota que tiene buen pie, un gran pase filtrado para Beltrán en el segundo tiempo y no mucho más, pero habría que darle más minutos.

Agustín Toledo (4): Ingresó junto con Sarmiento para intentar oxigenar la zona media. Corrió y metió dentro de un contexto complicado y le costó hacer pie.

Facundo Castro (-): Pocos minutos en cancha, participó poco del juego y en una de las últimas jugadas, cabeceó dentro del área pero estaba en posición adelantada.

Sebastián Olmedo (-): Ingresó junto con Castro y con el partido definido, el paraguayo se paró como volante central intentanto empujar en los minutos finales.

Colón Deportivo Morón derrota
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