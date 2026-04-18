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Medrán no pierde la calma en Colón: "Esto es largo, las finales se juegan más adelante"

Pese a la derrota ante Morón, el entrenador Ezequiel Medrán pidió calma y remarcó que Colón sigue en zona expectante.

Ovación

Por Ovación

18 de abril 2026 · 18:34hs
Medrán no pierde la calma en Colón: Esto es largo, las finales se juegan más adelante

Prensa Colón

El entrenador de Colón, Ezequiel Medrán, no esquivó la autocrítica tras la dura derrota frente a Deportivo Morón, un resultado que no solo le quitó la cima de la Zona A, sino que además dejó al equipo expuesto en varios aspectos del juego.

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“Obviamente no salió de la manera que queríamos. Nos costó entrar en el partido y eso lo sentimos”, reconoció el DT, marcando desde el inicio que el desarrollo estuvo lejos de lo planificado.

Un plan que no se pudo sostener según Medrán

Medrán explicó que la idea era neutralizar los circuitos de juego del rival, sobre todo en los primeros minutos, pero Colón nunca logró hacerlo con eficacia. “Sentimos esos primeros 15 minutos donde ellos encontraron claridad y no lo pudimos contrarrestar como pretendíamos”, detalló.

Además, admitió que el equipo terminó replegándose más de lo previsto: “No era la intención recuperar tan atrás la pelota en una cancha tan grande, pero se dio así y no tuvimos la capacidad de salir de esa situación”.

Expulsión, goles y un partido que se desmoronó

Para el técnico, hubo momentos clave que inclinaron la balanza. “La expulsión es un condicionante importante y después el gol en el inicio del segundo tiempo terminó de golpearnos en lo anímico”, explicó.

En ese sentido, remarcó que el plan era jugar un partido largo y aprovechar las oportunidades con los volantes internos y la proyección de los laterales, algo que nunca pudo concretarse. “Buscábamos más profundidad, pero no lo pudimos llevar a cabo”, señaló.

Sobre la jugada que derivó en la roja a Matías Muñoz, dejó su mirada, aunque sin profundizar en la polémica: “Me pareció que se podía haber resuelto con amarilla, pero no hablo del arbitraje. Tenemos que tener la capacidad de resolver estas situaciones”.

Superioridad del rival y falencias propias de Colón

Medrán también destacó las virtudes de Morón, especialmente en la mitad de la cancha. “Tienen jugadores con buen pie, que se mueven bien y generan espacios. Si no hacés los recorridos a la perfección, lo sufrís”, analizó.

Y agregó: “No lo pudimos sostener. El partido te va llevando cada vez más atrás y ellos lo aprovecharon bien”.

Autocrítica y mirada a futuro

Más allá del golpe, el entrenador intentó poner el resultado en contexto. “Esto es largo. Las finales se juegan en octubre o noviembre. Nosotros vamos partido a partido”, afirmó.

Sin embargo, fue claro en la necesidad de mejorar: “Hay que hacer autocrítica, analizar en profundidad y encontrar como equipo la vuelta. Cuando las cosas salen, es colectivo; cuando no, también somos todos responsables”.

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Pensando en lo que viene, con el duelo ante Godoy Cruz en el horizonte, Medrán reconoció que será clave reaccionar rápido, como ya lo hizo el equipo en otros momentos del torneo.

Un vestuario golpeado

Por último, el DT describió el clima tras la derrota: “El vestuario estaba dolido. Con el correr de las horas encontraremos más respuestas, pero hoy no tuvimos la capacidad de resolverlo”.

Colón dejó pasar una prueba importante en la lucha por la cima, pero sigue en zona expectante. Ahora, el desafío será transformar el golpe en aprendizaje para sostenerse en la pelea grande de la Primera Nacional.

Colón Medrán Morón
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