Durísima derrota de Colón: Jugó un pésimo partido y dejó de ser puntero

Colón la sacó barata, ya que debió ser goleado, pero Deportivo Morón le hizo precio y lo venció 2-0. El Sabalero dejó el liderazgo de la Zona A

Colón no jugó como si fuera puntero, le faltó ambición y determinación. Salió a ver que pasaba y terminó sufriendo una dura derrota ante Deportivo Morón, que ahora lo deja segundo en la Zona A.

Fue paupérrimo el rendimiento del Sabalero, ya que superado a lo largo de los 90 ' y si bien jugó con 10 futbolistas desde los 35' por la expulsión de Matías Muñoz, antes de eso ya perdía y jugaba muy mal.

Deportivo Morón fue más y mereció la ventaja

Los primeros minutos del partido se dieron con Deportivo Morón intentando manejar la pelota, pero sin profundidad, abusando los dos equipos de los pelotazos.

El juego era directo y el equipo local buscaba presionar jugando en campo rival. Y lo intentaba siempre por el costado izquierdo en donde Colón mostraba algunos desacoples.

La primera acción de peligro fue en favor del Gallo, cuando a los 16' Franco Fagundez picó por derecha, frenó y sacó un remate cruzado que alcanzó a despejar Tomás Paredes.

Deportivo Morón insinuaba más y a los 18' el elenco local abrió el marcador. Gonzalo Berterame recibió en zona media eludió a Federico Lertora y metió un pase filtrado para que Franco Fagundez de frente al arco definiera de zurda para el 1-0.

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Por el gol del jugador de Morón ante Colón. pic.twitter.com/BPlnsRMqkF — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) April 18, 2026

En desventaja, Colón buscó adelantarse unos metros y comenzó a emparejar el trámite, pero le costaba encontrar espacios y poder generar juego.

A los 25' Deportivo Morón volvió a pisar el área, cuando Fagundez aguantó de espaldas, le ganó a Federico Rasmussen, pero no alcanzó a rematar, dado que Tomás Paredes fue al piso y se quedó con el balón.

Cuando se jugaban 30' Colón avisó con un centro desde la izquierda que Lucas Cano no alcanzó a cabecear de la mejor manera porque se interpuso Joaquín Livera.

A los 32' Berterame corrió con pelota dominada y llegó hasta la puerta del área, propiciando un gran quite de Rasmussen, dado que el delantero se iba directo al arco.

Y cuando Colón intentaba acercarse al arco rival, Matías Muñoz cometió una verdadera irreponsabilidad cuando teniendo el balón y buscando un pase le metió un manotazo en la cara a Santiago Kubiszyn y Álvaro Carranza decidió expulsarlo.

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Por la insólita expulsión del jugador de Colón ante Deportivo Morón. pic.twitter.com/LQVglG6FPb — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) April 18, 2026

Con el resultado a favor y jugando 11 contra 10, Deportivo Morón llegó con peligro, cuando Fagudez bajó la pelota de cabeza dentro del área y el remate de Berterame fue neutralizado por Barrios.

La más clara para Colón fue el primer disparo directo al arco, cuando a los 43' Ignacio Antonio de media distancia remató y el arquero Julio Salvá con esfuerzo mandó la pelota al tiro de esquina.

Colón jugó un flojo primer tiempo, en donde Deportivo Morón demostró mayor ambición y determinación para salir a buscar el resultado y lo encontró con el gol de Fagundez.

Colón entró dormido y lo pagó muy caro

Para el inicio del segundo tiempo, el entrenador rojinegro Ezequiel Medrán dispuso el ingreso de Matías Godoy en lugar de Lucas Cano de muy flojo primer tiempo.

Pero cuando los equipos se acomodaban y apenas habían pasado 20 segundos, Deportivo Morón amplió el marcador y decretó el sorpresivo 2-0.

El volante sabalero Ignacio Antonio dio un pase atrás, la pelota la tomó Fagundez, quien tocó para Berterame y una vez más Fagundez picó por izquierda metió el centro y David Bulacio debajo del arco fue al piso y empujó el balón a la red.

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Porque Colón se durmió la siesta y Morón en menos de 30 segundos amplía la ventaja con el gol de David Bulacio. pic.twitter.com/x22jLwGndc — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) April 18, 2026

El delantero del Gallo había ingresado para jugar el segundo tiempo y en la primera que tocó fue gol. Y un par de minutos después casi llega el tercero pero el remate de Berterame rebotó en Barrios.

Cuando se jugaban 11' el que probó de media distancia fue Gastón Gónzalez quien sacó un remate que se terminó estrellando en el caño derecho del arco defendido por Paredes.

Y un minuto después, a los 12' el Gallo salió de contra la pelota le quedó a Santiago Kubiszyn quien no alcanzó a definir bien y Paredes se quedó con el balón.

A esa altura era un negocio redondo para Colón ir perdiendo apenas por dos goles, ya que el equipo local era muy superior y de eso tomó nota Medrán.

El entrenador a los 13' metió mano en el equipo haciendo ingresar a Agustín Toledo y Darío Sarmiento en lugar de Lértora, de muy flojo rendimiento y de Lago.

El segundo intento de Colón llegó a los 21' con un remate cruzado de Ignacio Antonio que pasó muy cerca del caño izquierdo del arco defendido por Salvá.

Y Colón de a poco comenzaba a animarse ante el quedo del equipo local que había hecho varios cambios, suplantando a la dupla de ataque y a dos mediocampistas.

A los 30' un buen pase filtrado de Darío Sarmiento lo encontró a Emanuel Beltrán quien metió el centro atrás y Maximliano González casi la mete dentro de su arco, pero la pelota se la quedó Salvá.

El equipo local estuvo cerca de ampliar el marcador a los 32' cuando Bulacio quedó de frente al arco remató y la pelota fue tapada por Paredes y en el rebote Mauro Burruchaga definió por encima del horizontal.

Deportivo Morón estaba más cerca del cuarto que del tercero, pero desperdiciaba innumerables chances y por eso no lograba definir el partido y ganaba 2-0.

A los 40' Paredes evitó el tercero, cuando David Bulacio quedó mano a mano con Paredes y el arquero sabalero volvió a ganar el duelo mandando el balón al córner.

Colón la sacó barata, porque si bien perdió, debió ser goleado ya que Deportivo Morón fue infinitamente superior y por momentos sobró el partido.

Síntesis

Deportivo Morón: 1-Julio Salvá; 4-Leonel Cardozo, 2-Braian Salvareschi, 6-Franco Vázquez, 3-Joaquín Livera; 8-Santiago Kubiszyn, 5-Maximiliano González, 11-Mariano Bíttolo, 10-Juan Olivares; 7-Gonzalo Berterame y 9-Franco Fagundez. DT: Walter Otta.

Colón: 1-Tomás Paredes; 4-Emanuel Beltrán, 2-Pier Barrios, 6-Federico Rasmussen, 3-Conrado Ibarra; 7-Matías Muñoz, 5-Federico Lértora, 8-Ignacio Antonio; 11-Lucas Cano, 10-Ignacio Lago; y 9-Alan Bonansea. DT: Ezequiel Medrán.

Goles: PT 18' Franco Fagundez (DM), ST 20" Ezequiel Bulacio (DM).

Cambios: ST 0' Matías Godoy x Cano (C), Gastón González x Bíttolo (DM), David Bulacio x Olivares (DM), 5' Valentino Huertas x Berterame (DM), 21' Matías Benítez x Fagundez (DM), 29' Mauro Burruchaga x Kubiszyn (DM), 41' Facundo Castro x Bonansea (C), Sebastián Olmedo x Antonio (DM).

Amonestados: Berterame, Cardozo y Kubiszyn (DM), Rasmussen y Barrios (C).

Expulsados: PT 35' Matías Muñoz (C).

Árbitro: Álvaro Carranza.

Estadio: Nuevo Francisco Urbano.