Colón celebra 28 años de su primera llegada a la Copa Libertadores

El 3 de diciembre de 1997, Colón superaba 1-0 a Independiente y por primera vez un equipo de Santa Fe accedía a jugar la Copa Libertadores.

Las efemérides en el mundo Colón entregan este 3 de diciembre una de las fechas deportivas más recordadas. Se cumplen 28 años de aquel triunfo histórico sobre Independiente por 1 a 0, en cancha de Lanús, que le permitió a los Sabaleros convertirse en el primer equipo de la ciudad en jugar la Copa Libertadores de América.

El Colón que orientaba Orlando Medina se ponía en ventaja de manera temprana, a los 3' de la etapa inicial, con la conquista de Marcelo Saralegui.

A ese duelo llegaron los subcampeones del Torneo Apertura 1996 y el Torneo Clausura 1997, dado de que River había ganado ambos certámenes cortos. Y para resaltar fue el triunfo y la clasificación rojinegra, que en ese tiempo, al certamen continental accedían dos equipos por país. Ahora el panorama es diferente con cinco cupos más el monarca de la Copa Argentina.

La formación de Colón ante Independiente

Colón formó con Leonardo Díaz, Hugo Ibarra, Luis Medero, Rodríguez Peña y Dante Unali, Adrián Marini, Castagno Suárez, Gordillo y Marcelo Saralegui; Esteban Fuertes y Cristian Castillo.

Fueron expulsados Esteban Fuertes y Marcelo Saralegui en el elenco santafesino, mientras que en el Rojo vieron la roja Daniel Garnero y Francisco Guerrero. Después del encuentro, renunció Ricardo Gareca como entrenador del Rey de Copas.

El Bichi Fuertes se escapó por la derecha en el amanecer del partido, agarró a la defensa de Independiente adelantada, en especial a Rotchen, eso lo aprovechó muy bien Saralegui para convertir el que a la postre sería el gol que llevó a Colón por primera vez a una copa internacional.