Unión no compró a Mauricio Martínez y su futuro vuelve a manos de Rosario Central

El plazo para que Unión ejecutara la opción de compra por Mauricio Martínez venció el 30 de noviembre y el club santafesino no avanzó con la operación.

3 de diciembre 2025 · 11:39hs
Unión decidió no tener en cuenta a "caramelo" Martínez. De esta manera, el volante central, una de las figuras del año tatengue, deberá regresar al club dueño de su pase, ese mismo en el que Ariel Holan le había comunicado que no lo iba a tener en cuenta, que no era prioridad para Rosario Central.

La opción que Unión no pudo activar por Mauricio Martínez

Cuando Mauricio Martínez llegó a Santa Fe, Unión pagó un cargo por el préstamo y acordó una opción de compra de 350.000 dólares, cifra que finalmente no pudo afrontar. Con el plazo vencido, el pase vuelve a Central, que ahora analiza qué destino tendrá el jugador.

El mediocampista de 32 años completó 38 partidos y 3 goles durante 2025 y fue uno de los puntos más altos del equipo de Leonardo Madelón. “Estoy feliz acá y espero seguir”, había dicho tras la eliminación con Gimnasia, pero el escenario cambió: Unión no lo compró y debe presentarse en Arroyito.

LEER MÁS: Martínez: "Ojalá no haya sido mi último partido en Unión"

Ofertas del exterior y la continuidad de Ariel Holan

Apenas se confirmó el vencimiento del plazo, dos clubes importantes del exterior se comunicaron con el entorno del jugador para iniciar conversaciones. La empresa que lo representa, Insúa Group, pretende negociar su salida y elegir la mejor opción deportiva y económica. También existe la posibilidad de que Central gestione directamente la transferencia.

Mientras analiza el futuro de “Caramelo”, Rosario Central avanza en otro frente importante: la continuidad de Ariel Holan, quien viene de un año sobresaliente en la Liga Profesional. El entrenador, clave en la clasificación directa a la Copa Libertadores 2026, tiene todo encaminado para renovar hasta diciembre del año próximo.

