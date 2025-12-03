Uno Santa Fe | Santa Fe | Wall Street

Santa Fe sale el jueves a Wall Street en busca de fondos para obras públicas

No colocará los mil millones que tiene autorizado por la Legislatura a espera de obtener mejores condiciones de tasas

3 de diciembre 2025 · 11:25hs
Wall Street

gentileza

Wall Street

El ministerio de Economía de Santa Fe tiene previsto emitir el jueves bonos en Wall Street para fondear su plan de obra pública. Así lo confirmaron fuentes oficiales. Si bien la Provincia tiene autorización de la Legislatura para tomar hasta mil millones de dólares, el plan oficial es no completar el cupo.

¿La razón?: solo fondearse lo necesario para el arranque de pagos del 2026 a la espera de que baje más el riesgo país (hoy en 650 puntos) evitando tener que convalidar tasa de interés mayores.

Si bien la Provincia tiene una trayectoria de solidez en el mercado internacional que le permitirá obtener financiamiento a valores razonables, el riesgo país soberano no deja ponerle un piso a la tasa. Y como no tiene apuro en conseguir los fondos, ya que –a diferencia de Buenos Aires no necesita los fondos para gastos corrientes o pago de deuda vieja– no tiene razones para apurarse en tomar la deuda.

En el arranque de la semana, el equipo económico mantuvo reuniones con inversores organizadas por los bancos Santander y JP Morgan, organizadores de la colocación.

Wall Street Santa Fe bonos Legislatura
Noticias relacionadas
Juntos. El gobernador Maximiliano Pullaro, la vicegobernadora Gisela Scaglia y el intendente Juan Pablo Poletti.

Gisela Scaglia renunció formalmente al cargo de vicegobernadora para asumir como diputada: ¿qué pasa con ese puesto?

la nafta premium supero los $2.000 y llenar el tanque supera los $100.000

La nafta premium superó los $2.000 y llenar el tanque supera los $100.000

miercoles, anticipo de verano en la ciudad de santa fe

Miércoles, anticipo de verano en la ciudad de Santa Fe

Las fotomultas a motociclistas se pusieron en funcionamiento en la ciudad de Santa Fe

Fotomultas: casi el 60% de las infracciones a motos en la ciudad de Santa Fe incluyen la falta de casco

Lo último

Unión presentaría una memoria y balance con déficit pese a sus ventas récord

Unión presentaría una memoria y balance con déficit pese a sus ventas récord

Unión vuelve a la competencia: visita a Ferro en el Etchart tras el parate por las ventanas FIBA

Unión vuelve a la competencia: visita a Ferro en el Etchart tras el parate por las ventanas FIBA

Mecheros vip argentinos en Miami: la audiencia contra los cinco detenidos por robar en un shopping

"Mecheros vip argentinos en Miami": la audiencia contra los cinco detenidos por robar en un shopping

Último Momento
Unión presentaría una memoria y balance con déficit pese a sus ventas récord

Unión presentaría una memoria y balance con déficit pese a sus ventas récord

Unión vuelve a la competencia: visita a Ferro en el Etchart tras el parate por las ventanas FIBA

Unión vuelve a la competencia: visita a Ferro en el Etchart tras el parate por las ventanas FIBA

Mecheros vip argentinos en Miami: la audiencia contra los cinco detenidos por robar en un shopping

"Mecheros vip argentinos en Miami": la audiencia contra los cinco detenidos por robar en un shopping

Unión no compró a Mauricio Martínez y su futuro vuelve a manos de Rosario Central

Unión no compró a Mauricio Martínez y su futuro vuelve a manos de Rosario Central

El punto que demora la designación del nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe

El punto que demora la designación del nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe

Ovación
Colón celebra 28 años de su primera llegada a la Copa Libertadores

Colón celebra 28 años de su primera llegada a la Copa Libertadores

Unión recalcula su estrategia: ¿qué hará con las opciones de Tagliamonte, Martínez y Díaz?

Unión recalcula su estrategia: ¿qué hará con las opciones de Tagliamonte, Martínez y Díaz?

Números en rojo en Colón: qué dejó la reunión de los tesoreros Temporelli y Carnevale

Números en rojo en Colón: qué dejó la reunión de los tesoreros Temporelli y Carnevale

Unión se prepara para oficializar los primeros contratos de dos juveniles que vienen pidiendo pista

Unión se prepara para oficializar los primeros contratos de dos juveniles que vienen pidiendo pista

Unión vuelve a la competencia: visita a Ferro en el Etchart tras el parate por las ventanas FIBA

Unión vuelve a la competencia: visita a Ferro en el Etchart tras el parate por las ventanas FIBA

Policiales
Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Escenario
Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"