Santa Fe sale el jueves a Wall Street en busca de fondos para obras públicas

No colocará los mil millones que tiene autorizado por la Legislatura a espera de obtener mejores condiciones de tasas

El ministerio de Economía de Santa Fe tiene previsto emitir el jueves bonos en Wall Street para fondear su plan de obra pública. Así lo confirmaron fuentes oficiales. Si bien la Provincia tiene autorización de la Legislatura para tomar hasta mil millones de dólares, el plan oficial es no completar el cupo.

¿La razón?: solo fondearse lo necesario para el arranque de pagos del 2026 a la espera de que baje más el riesgo país (hoy en 650 puntos) evitando tener que convalidar tasa de interés mayores.

Si bien la Provincia tiene una trayectoria de solidez en el mercado internacional que le permitirá obtener financiamiento a valores razonables, el riesgo país soberano no deja ponerle un piso a la tasa. Y como no tiene apuro en conseguir los fondos, ya que –a diferencia de Buenos Aires no necesita los fondos para gastos corrientes o pago de deuda vieja– no tiene razones para apurarse en tomar la deuda.

En el arranque de la semana, el equipo económico mantuvo reuniones con inversores organizadas por los bancos Santander y JP Morgan, organizadores de la colocación.