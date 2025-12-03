Santa Fe implementa el Observatorio de Inversiones y Comercio Exterior

El proyecto de investigación y análisis de indicadores integra capacitación y vinculación público-privada para impulsar el desarrollo económico de Santa Fe

En el marco de la Agencia de Cooperación, Inversiones y Comercio Exterior (Acice) de la ciudad de Santa Fe se creó el Observatorio de Inversiones y Comercio Exterior –Oice– , un ámbito destinado a la generación, análisis y difusión de información vinculada a los flujos comerciales internacionales .

Su propósito es ofrecer un marco de conocimiento que permita comprender las dinámicas de exportación e importación, identificar oportunidades de crecimiento y anticipar tendencias globales que impactan en el desarrollo económico local y regional.

El Oice tendrá como meta convertirse en un centro de procesamiento de datos que genera, recopila y difunde información sobre las actividades de comercio exterior, fortaleciendo el ecosistema exportador local mediante la elaboración de indicadores, estudios e informes que faciliten la toma de decisiones estratégicas y promuevan la internacionalización de las empresas. Además, integrará actividades de capacitación, investigación y vinculación público-privada para impulsar el desarrollo económico y la atracción de inversiones en la región.

De esta manera, se propone la creación de indicadores que contribuirán a interpretar los distintos escenarios y transformarlos en instrumentos de utilidad para los sectores productivos locales, regionales interesados en ampliar sus mercados, generando herramientas confiables y pertinentes que favorezcan la toma de decisiones estratégicas y generen nuevas oportunidades de crecimiento, incentivando la llegada de inversiones. Se prevé que los informes del Oice tendrán una frecuencia de publicación trimestral y su contenido tendrá el carácter de información con acceso público, respetando el secreto estadístico que impone la normativa vigente.

El Oice se enmarca en el Plan de Desarrollo municipal alineado con las políticas de empleo, diversificación productiva, atracción de inversión local e internacionalización de las pymes. Asimismo, el Observatorio constituirá un referente regional, al brindar información útil al área metropolitana, promoviendo una visión integrada del desarrollo territorial y fortaleciendo las sinergias entre el sector público, privado y académico.

Primer informe semestral de Observatorio en Santa Fe

Los principales datos relevados de enero a julio de 2025 son los siguientes:

Total exportado: $6.180.000

Cantidad de empresas que realizaron exportaciones: 35

Destino de los productos y servicios: 29 países