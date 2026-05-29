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Los puertos del sur provincial volvieron a convertirse en el principal nodo agroexportador del mundo

Con 75,7 millones de toneladas embarcadas, el complejo portuario superó a Nueva Orleans y Santos y consolidó su liderazgo global tras varios años de fluctuaciones productivas y climáticas.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

29 de mayo 2026 · 18:02hs
Los puertos del sur provincial volvieron a convertirse en el principal nodo agroexportador del mundo

Los puertos del sur provincial volvieron a convertirse en el principal nodo agroexportador del mundo

El Gran Rosario se ubicó en 2025 como el principal nodo portuario agroexportador del mundo, al alcanzar embarques por 75,7 millones de toneladas de granos, harinas y aceites, según datos del sector logístico y de comercio exterior.

Con ese volumen, la región volvió a superar al distrito de Nueva Orleans (Estados Unidos) y al puerto de Santos (Brasil), que completan el podio global. Así lo publicó a través de un informe la Bolsa de Comercio de Rosario.

El complejo agroexportador del Up-River, que se extiende a lo largo de 70 kilómetros sobre el río Paraná entre Timbúes y Arroyo Seco, concentra unas 30 terminales portuarias, de las cuales 18 están directamente vinculadas a embarques agroindustriales. Esta infraestructura explica por qué la región concentra cerca de uno de cada tres dólares de exportaciones argentinas de bienes.

Un sistema logístico único en el mundo

A diferencia de otros grandes nodos portuarios internacionales, en el caso argentino los buques ingresan por la Hidrovía y cargan directamente en el corazón productivo del país.

La carga recorre más de mil kilómetros desde las zonas agrícolas hasta las terminales del Gran Rosario, donde se industrializa y se embarca hacia más de 150 destinos internacionales a través de la Vía Navegable Troncal.

Esta integración entre producción, industria y logística convierte al sistema en un caso singular a nivel global, con una capacidad de molienda de oleaginosas superior a 52 millones de toneladas anuales, lo que representa aproximadamente el 75% del total nacional.

Liderazgo global en 2025

El desempeño del último año permitió al Gran Rosario recuperar el primer puesto mundial tras haber perdido posiciones en campañas anteriores marcadas por la sequía y la menor producción agrícola.

Con 75,7 Mt embarcadas, el nodo argentino superó a Nueva Orleans (74,8 Mt) y a Santos (60 Mt), consolidándose nuevamente como el principal hub agroexportador del planeta.

A nivel país, Argentina se mantiene como el tercer exportador mundial de commodities agrícolas, detrás de Brasil y Estados Unidos. Sin embargo, el volumen despachado desde el Gran Rosario por sí solo lo posiciona en el centro de la competencia global entre los grandes polos portuarios.

El complejo soja, clave del desempeño

El buen resultado estuvo impulsado por el desempeño del complejo soja, que registró 40,9 millones de toneladas embarcadas, por encima del año anterior. También el maíz tuvo un rol destacado, con 22,8 millones de toneladas, lo que ubica al Up-River como el segundo nodo exportador mundial de este cereal, solo detrás de Nueva Orleans.

En el caso del trigo, la región alcanzó 8,8 millones de toneladas, manteniendo un rol relevante aunque con mayor competencia de otros orígenes globales.

Infraestructura, clima y competitividad

El informe destaca que el desempeño del sistema portuario argentino estuvo condicionado en los últimos años por factores climáticos, especialmente la sequía de 2023 y la bajante del río Paraná, que afectaron la operatoria y desviaron cargas hacia otros puertos.

Sin embargo, la recuperación productiva de la campaña 2024/25 permitió revertir esa tendencia y volver a posicionar al sistema Up-River en el liderazgo mundial.

Las proyecciones para 2026 son positivas, impulsadas por una campaña agrícola de alto volumen. En los primeros meses del año ya se registró un nivel récord de embarques, lo que podría consolidar al Gran Rosario por segundo año consecutivo en la cima del ranking global.

De confirmarse esta tendencia, sería un hecho inédito para el sistema portuario argentino y reforzaría su peso estratégico en el comercio mundial de alimentos.

El Gran Rosario se ubicó como el principal nodo portuario agroexportador del mundo en 2025

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