Fonseca eliminó a Djokovic y pasó a los octavos de final en Roland Garros

El brasileño Joao Fonseca protagonizó una de las grandes sorpresas de Roland Garros 2026 al eliminar a Novak Djokovic en un duelo histórico de tercera ronda

El brasileño Joao Fonseca protagonizó una de las grandes sorpresas de Roland Garros 2026 al eliminar a Novak Djokovic en un duelo histórico de tercera ronda. El brasileño de 19 años remontó dos sets y se impuso por 4-6, 4-6, 6-3, 7-5 y 7-5 tras casi cinco horas de batalla para avanzar por primera vez a los octavos de final en París.

Djokovic parecía tener el partido bajo control luego de quedarse con los dos primeros parciales gracias a su experiencia y efectividad desde el fondo de la cancha.

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Sin embargo, Fonseca reaccionó en el tercer set con un tenis mucho más agresivo y comenzó a aprovechar el desgaste físico del serbio. El brasileño descontó con un 6-3 y luego igualó el encuentro tras quedarse con el cuarto parcial por 7-5.

En el quinto set, Djokovic logró adelantarse con un quiebre, pero Fonseca respondió con personalidad para revertir nuevamente la situación y cerrar una victoria histórica con tres aces consecutivos.

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Por otra parte, Jakub Mensik derrotó a Alex de Miñaur por 0-6, 6-2, 6-2 y 6-3 para avanzar a la cuarta ronda. Además, Rafa Jódar logró el mejor resultado de su carrera en un Grand Slam tras vencer a Alex Michelsen en cinco sets y meterse por primera vez en la segunda semana de Roland Garros 2026.