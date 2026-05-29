Artime confirmó las gestiones por Cardozo y Unión se mantiene firme en la cláusula

El presidente de Belgrano, Luis Artime, confesó que están charlando con Unión para comprar a Thiago Cardozo. "Es una tratativa importante para el club", dijo

La novela por el futuro de Thiago Cardozo suma capítulos casi a diario y todo indica que la definición está cada vez más cerca. Mientras Belgrano acelera para quedarse con el arquero uruguayo, desde Unión siguen atentos una negociación que podría cerrarse en los próximos días.

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El encargado de ratificar el interés fue nada menos que el presidente del club cordobés, Luis Artime, quien reconoció públicamente que las conversaciones están en marcha y que la continuidad del guardameta es una prioridad para la institución.

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Belgrano negocia con Unión

"Estamos viendo. Estamos negociando. Es muy importante para el club", expresó el mandatario del Pirata en declaraciones a Impacto Deportivo de Córdoba. Las palabras de Artime no hicieron más que confirmar lo que viene trascendiendo desde hace varias semanas: Belgrano está decidido a ejecutar la opción para quedarse con Cardozo, uno de los grandes protagonistas de la campaña que terminó con la consagración en el Torneo Apertura. Sin embargo, la operación todavía tiene puntos por resolver.

Thiago Cardozo.jpg Unión se planta en que Belgrano pague el dinero de la cláusula por Cardozo.

Unión mantiene una postura firme respecto de las condiciones acordadas al momento de la cesión. La opción de compra fue fijada en 1.200.000 dólares por el 65% de la ficha y, por ahora, en Santa Fe no muestran intención de modificar ese monto.

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En ese contexto aparece un factor que puede resultar determinante para alcanzar un entendimiento. Belgrano pretende contemplar dentro de la negociación la deuda de la transferencia de Agustín Colazo, una situación que ambas instituciones buscan encuadrar dentro de la operación.

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Como ocurre en la mayoría de las transferencias, el interés deportivo ya está claro. Lo que resta es encontrar el equilibrio económico para que todas las partes queden conformes. En Córdoba consideran estratégica la continuidad de Cardozo y por eso trabajan para cerrar cuanto antes la compra. Del otro lado, Unión entiende que posee un activo importante y busca hacer valer cada uno de los términos pactados. Las negociaciones continúan abiertas, pero el escenario parece conducir a un mismo desenlace: que Thiago Cardozo continúe su carrera en Belgrano y pase a formar parte del patrimonio definitivo de la institución.