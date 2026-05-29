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La Copa Santa Fe 2026 tendrá un fin de semana cargado de actividad

Rugby, natación, fútbol masculino y pesca deportiva animarán una intensa agenda en distintos puntos del territorio en una nueva edición de la Copa Santa Fe

29 de mayo 2026 · 18:34hs
La Copa Santa Fe 2026 tendrá un fin de semana cargado de actividad

La Copa Santa Fe 2026 continúa consolidándose como uno de los programas deportivos más importantes del país. Organizada por el Gobierno de la Provincia con el respaldo de la Lotería de Santa Fe, la competencia reúne este año 14 disciplinas y 20 modalidades, con miles de deportistas participando en todo el territorio santafesino. Durante este fin de semana, la actividad se concentrará en la natación, el rugby, la pesca deportiva y el fútbol masculino, con competencias distribuidas en distintas localidades de la provincia.

Rugby con actividad en toda la provincia

La Copa Santa Fe de rugby masculino también tendrá este sábado una nueva jornada correspondiente a la fase inicial del torneo. En la capital provincial, en Sauce Viejo, Santa Fe Rugby recibirá a Alma Juniors de Esperanza a las 14 con el arbitraje de Javier Villalba, mientras que Universitario se enfrentará a Querandí RC, a las 16, con el control de Mateo Ciaccio. Además, CRAR de Rafaela jugará ante Cha Roga a las 16 con el arbitraje de Alfredo Fun, y en Cabaña Leiva, a las 16, La Salle Jobson será local frente a Brown de San Vicente, con el control de Facundo Puntillo.

Las posiciones se encuentran del siguiente modo: CRAI, Alma Juniors de Esperanza y Universitario 10; Brown de San Vicente 6; CRAR de Rafaela 5; Santa Fe Rugby, Cha Roga, La Salle Jobson y Querandí RC 0. Paralelamente, habrá actividad en las zonas de desarrollo con encuentros programados en Sunchales, Coronda y San Jorge.

En Rosario, la jornada incluirá los partidos entre GER y Pampas de Rufino, Logaritmo y Jockey de Venado Tuerto, Gimnasia de Pergamino y Regatas & Belgrano, Caranchos frente a Universitario de Rosario y Provincial ante Duendes.

De esta manera, la Copa Santa Fe continúa fortaleciendo el deporte santafesino, ampliando oportunidades para clubes, instituciones y deportistas de toda la provincia a través de una propuesta federal, inclusiva y en permanente crecimiento.

El fútbol masculino define nuevos clasificados

En el fútbol masculino se disputarán las revanchas de la segunda fase del certamen, instancia que determinará a los nueve equipos que avanzarán a la siguiente ronda. La programación comenzará el domingo con los encuentros entre Maciel y Timbuense, e Irigoyense frente a Sanjustino. Más tarde se medirán Unión de San Guillermo y Atlético Tostado, Central San Carlos y Colón de San Justo, Ferrocarril del Estado de Rafaela y Sportivo Suardi, además de Romang FC y Huracán de Villa Ocampo.

La fecha se completará el miércoles 3 de junio con los cruces entre Atlético San Jorge y Atlético Carcarañá, Independiente de Bigand y Los Andes de Alcorta, e Independiente de Chañar Ladeado frente a Arteaga. Cabe recordar que Argentino de Fighiera avanzó directamente a la tercera ronda tras la descalificación de Empalme Central y Pablo VI.

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Natación en Las Parejas

La natación tendrá una nueva cita este sábado 30 de mayo en el Sportivo Atlético Club de Las Parejas, tras la jornada inaugural celebrada en Reconquista. Participarán 316 nadadores bajo la organización y fiscalización de la Federación Rosario de Natación (FRN) y la Federación Santafesina de Natación (Fesana).

La competencia estará destinada a las categorías Infantiles, Menores, Cadetes y Primera División, y se desarrollará en doble turno en la piscina de 25 metros y seis andariveles del club anfitrión. Además, se premiará a los tres primeros clasificados de cada categoría.

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Pesca deportiva en la capital provincial

La pesca deportiva, una de las incorporaciones de esta edición junto con el pádel y el ajedrez, también tendrá protagonismo durante el fin de semana. La tercera fecha del calendario provincial se disputará el domingo en la Costanera Oeste de la ciudad de Santa Fe. La actividad comenzará a las 8 y se extenderá hasta el mediodía bajo la modalidad de caña libre. La Copa Santa Fe de Pesca Deportiva contempla categorías individuales y por equipos para damas, mayores, cadetes y seniors.

Copa Santa Fe Natación rugby
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