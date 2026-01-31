Los Pumas 7's cerraron la primera jornada en Singapur

El seleccionado argentino Los Pumas 7´s perdió los tres compromisos en la jornada inicial del Seven de Singapur y jugará semifinales por el quinto puesto.

El seleccionado argentino inició su participación en el Seven de Singapur con la esperanza de repetir la gran actuación de la etapa anterior en Ciudad del Cabo, donde se quedaron con el subcampeonato. El saldo de la primera jornada de competición fueron tres derrotas.

La primera derrota fue ante Australia por 19-14, frente a Nueva Zelanda por 26-20 y ante Francia por19-15 para cerrar la jornada. De esta manera, Los Pumas 7’s volverán a la acción este domingo 1° de febrero a las 01:44 (hora argentina) cuando enfrente a España por las semifinales del quinto puesto.

Los Pumas 7’s arrancaron su recorrido en el certamen con una ajustada derrota ante Australia por 19 a 14. En un partido de ida y vuelta, los Aussies 7s fueron más efectivos al inicio del partido y acumularon una ventaja de 19 puntos, hasta que sobre el cierre de la primera mitad una gran jugada de Luciano González, coronada por Marcos Moneta, le dio los primeros puntos del encuentro al equipo argentino. Los dirigidos por Santiago Gómez Cora volvieron a descontar en el arranque del complemento y estuvieron en varias ocasiones cerca del empate, pero los oceánicos aguantaron y se quedaron con el primer juego. En total, fueron dos tries y dos conversiones para la albiceleste.

Argentina salió a la cancha con Matteo Graziano, Santiago Álvarez, Martiniano Arrieta, Joaquín Pellandini, Santiago Mare (capitán), Luciano González y Marcos Moneta. En tanto, luego ingresaron Santiago Vera Feld, Santino Zangara, Gregorio Pérez Pardo, Pedro De Haro. No sumó minutos Eliseo Morales. Los tries de la Argentina fueron obra de Marcos Moneta y Santiago Mare, mientras que Joaquín Pellandini consiguió anotar las dos conversiones. Gracias a estos tantos, Los Pumas 7’s pudieron rescatar un punto bonus.

image

En su segundo compromiso de la jornada, el seleccionado argentino cayó por 26-20 frente a Nueva Zelanda. En un partido cambiante y de mucha intensidad, ambos se disputaron el protagonismo, pero la efectividad neozelandesa en las conversiones marcó el rumbo de este segundo encuentro desde Singapur a pesar de una buena actuación del equipo nacional. Santino Zangara, a tan solo dos minutos de iniciado el encuentro, anotó el primer try de la jornada. Minutos más tarde, Santiago Vera Feld amplió la ventaja para el seleccionado albiceleste que lo dejó al frente al momento del descanso. Sin embargo, en los segundos finales, los All Blacks Sevens inclinaron la balanza a su favor y lograron llevarse el triunfo en la última jugada.

Santiago Gómez Cora designó a los siguientes jugadores para enfrentar a Nueva Zelanda: Matteo Graziano, Santiago Álvarez, Santino Zangara, Pedro De Haro, Santiago Mare (capitán), Luciano González y Santiago Vera Feld. Luego ingresaron, Martiniano Arrieta, Joaquín Pellandini, Eliseo Morales y Marcos Moneta. No ingresó Gregorio Pérez Pardo. Los tries de la Argentina fueron obra de Santino Zangara, Santiago Vera Feld, Marcos Moneta y Eliseo Morales.

En el último partido del día, el seleccionado argentino se midió ante Francia. Con dos tries de Zangara, Los Pumas 7´s se pusieron arriba en el marcador rápidamente aunque el combinado francés descontó segundos antes de terminar la primera etapa. La vuelta del descanso marcó una segunda etapa muy disputada, donde, muy similar a lo que fue la segunda presentación del equipo nacional, se les fue de las manos en los últimos segundos del partido.

Los Pumas 7’s salieron a la cancha con Gregorio Pérez Pardo, Martiniano Arrieta, Santino Zangara, Joaquín Pellandini, Eliseo Morales, Luciano González (capitán) y Marcos Moneta. Luego ingresaron, Santiago Vera Feld, Santiago Álvarez, Pedro de Haro y Juan Patricio Batac. No ingresó Matteo Graziano. Los tres tries de la Argentina fueron convertidos por Santino Zangara.