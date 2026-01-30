Uno Santa Fe | Ovación | Los Pumas 7's

Los Pumas 7's ya tienen sus horarios para el Seven de Singapur

El seleccionado argentino de juego reducido, Los Pumas 7´s, debutarán en la madrugada del sábado ante Australia en el inicio del Seven de Singapur.

Ovación

Por Ovación

30 de enero 2026 · 09:02hs
Los Pumas 7s vuelven a presentarse en el Seven Singapur.  

Los Pumas 7s vuelven a presentarse en el Seven Singapur.

 

Los Pumas 7’s ya tienen horarios para la tercera etapa del SVNS, que se jugará en Singapur el fin de semana del 31 de enero y 1 de febrero. El equipo argentino integrará el Grupo B junto a Australia, Nueva Zelanda y Francia, una zona exigente que promete partidos de alto nivel. Los Pumas Seven se presentan en SingapurLos Pumas 7’s ya conocen los horarios y rivales para su participación en el Seven de Singapur, certamen que marcará la tercera etapa del Circuito Mundial de Rugby Seven y que comenzará este sábado 31 de enero hasta el domingo 1 de febrero.

El equipo dirigido por Santiago Gómez Cora integrará el Grupo B, junto a los seleccionados de Australia, Nueva Zelanda y Francia, en una exigente jornada inaugural.

LEER MÁS: Manuel Bernstein, el Gitano que aceptó el desafío de los Capibaras

El debut del combinado argentino será el sábado a la 1:00 de la madrugada (hora argentina) frente a Australia. Luego, a las 4:30, se medirá ante Nueva Zelanda, mientras que cerrará su participación en la fase de grupos frente a Francia, desde las 8:00. Todos los partidos serán transmitidos por la plataforma Disney+ Premium. En caso de clasificar a las semifinales, los Pumas 7’s jugarán el domingo a las 4:00. Si finalizan terceros o cuartos en su zona, disputarán el encuentro por el quinto puesto a la 1:45.

El plantel que competirá en Singapur será el mismo que participará entre el 7 y 8 de febrero en Perth, Australia, sede de la cuarta etapa del Circuito Internacional de Rugby Seven.

El plantel de Los Pumas 7´s: Santiago Álvarez, Martiniano Arrieta, Juan Patricio Batac, Pedro De Haro, Luciano González, Matteo Graziano, Valentín Maldonado, Santiago Mare, Marcos Moneta, Eliseo Morales, Joaquín Pellandini, Gregorio Pérez Pardo, Santiago Vera Feld y Santino Zangara. Las posiciones se encuentran del siguiente modo: Sudáfrica, Fiji y Nueva Zelanda 32 puntos; Francia 28; Australia 26; Argentina 24; Gran Bretaña 18 y España 16.

