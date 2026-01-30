Los Pumas 7's ya tienen sus horarios para el Seven de Singapur

El seleccionado argentino de juego reducido, Los Pumas 7´s, debutarán en la madrugada del sábado ante Australia en el inicio del Seven de Singapur.

Los Pumas 7’s ya tienen horarios para la tercera etapa del SVNS, que se jugará en Singapur el fin de semana del 31 de enero y 1 de febrero. El equipo argentino integrará el Grupo B junto a Australia, Nueva Zelanda y Francia, una zona exigente que promete partidos de alto nivel. Los Pumas Seven se presentan en SingapurLos Pumas 7’s ya conocen los horarios y rivales para su participación en el Seven de Singapur, certamen que marcará la tercera etapa del Circuito Mundial de Rugby Seven y que comenzará este sábado 31 de enero hasta el domingo 1 de febrero.

El equipo dirigido por Santiago Gómez Cora integrará el Grupo B, junto a los seleccionados de Australia, Nueva Zelanda y Francia, en una exigente jornada inaugural.

LEER MÁS: Manuel Bernstein, el Gitano que aceptó el desafío de los Capibaras

El debut del combinado argentino será el sábado a la 1:00 de la madrugada (hora argentina) frente a Australia. Luego, a las 4:30, se medirá ante Nueva Zelanda, mientras que cerrará su participación en la fase de grupos frente a Francia, desde las 8:00. Todos los partidos serán transmitidos por la plataforma Disney+ Premium. En caso de clasificar a las semifinales, los Pumas 7’s jugarán el domingo a las 4:00. Si finalizan terceros o cuartos en su zona, disputarán el encuentro por el quinto puesto a la 1:45.

El plantel que competirá en Singapur será el mismo que participará entre el 7 y 8 de febrero en Perth, Australia, sede de la cuarta etapa del Circuito Internacional de Rugby Seven.

El plantel de Los Pumas 7´s: Santiago Álvarez, Martiniano Arrieta, Juan Patricio Batac, Pedro De Haro, Luciano González, Matteo Graziano, Valentín Maldonado, Santiago Mare, Marcos Moneta, Eliseo Morales, Joaquín Pellandini, Gregorio Pérez Pardo, Santiago Vera Feld y Santino Zangara. Las posiciones se encuentran del siguiente modo: Sudáfrica, Fiji y Nueva Zelanda 32 puntos; Francia 28; Australia 26; Argentina 24; Gran Bretaña 18 y España 16.